Від серця. Акапельне виконання гімну перед матчем Україна - Люксембург у Львові (відео)



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Недовідновленим після матчу з Сербією футболістам натхненне виконання гімну додало сил Олексій Матрунич

Львів'яни дивують щораз більше

Тільки три дні тому Україна щиро дивувалася, як гарно заспівали український славень уболівальники на «Арені Львів» перед матчем третього туру відбірного раунду чемпіонату Європи Україна - Сербія.

І ось - новий матч і нові, ще сильніші враження. Цього разі, перед поєдинком четвертого туру Євро, в якому наша футбольна збірна приймала Люксембург, співачка Барабанова виконувала славень акапелло, давши тим самим проявити себе й трибунам. Вийшло просто незабутньо. Це треба чути.

Нагадаємо, що українці перемогли Люксембург і зміцнили своє лідерство в групі В відбору на чемпіонат Європи. У нашої команди десять очок, тоді як у найближчих переслідувачів - Сербії й Люксембургу - по чотири пункти.

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