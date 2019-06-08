Вєшалиця по-українськи, або Як ми громили Сербію
Збірна України на «Арені Львів» у матчі відбору до Євро-2020 зробила зі збірної Сербії справжню відбивну (по їхньому — вєшалицю)
Справжнє свято на нашій багатостраждальній футбольній вулиці буває вкрай рідко. Те, що трапилося в п’ятничний вечір на «Арені Львів» - без перебільшення, саме та рідкісна мить. Деякі вже встигли назвати феєричну перемогу збірної України над сербами з неймовірним рахунком 5:0 найкращою в історії нашої національної команди грою. У цьому дійсно щось є. Проте такими гучними епітетами кидатися не будемо.
Хоча б тому, що, як відомо, усе найкраще чекає нас попереду. Можливо, наші хлопці проведуть ще ліпший поєдинок проти збірної Португалії, чинного чемпіона континенту, яка також є нашим суперником по групі.
Не варто жонглювати епітетами ще й тому, що вже в найближчий понеділок нашим хлопцям треба знову доводити свою спроможність – у матчі проти Люксембургу. Якою б не була «золотою» перемога над Сербією, проте вона вартуватиме небагато, якщо втратимо очки в поєдинку з «герцогами». Тому жодних недооцінок і тривалих спочивань на лаврах бути не повинно: ми лише на початку шляху.
Креативні турботи
Але й применшувати значення перемоги над сербами також не варто. Національна команда України провела майже ідеальний з усіх точок зору поєдинок проти суперника, якого називали чи не найбільш прогресуючим на континенті, орієнтовна вартість футболістів якого в три рази вища за відповідний показник наших. Словом, українці здолали дуже сильну й амбітну команду. Здолали несподівано упевнено, красиво й немов граючись.
Ця наша неймовірна легкість футбольного буття особливо показова, окрім усього іншого, ще й на тлі двох перших явно не найвдаліших поєдинків відбору – проти Португалії та Люксембургу. Третій тур «синьо-жовтим» попервах нічого іншого, окрім головного болю, також не обіцяв. Бо в суперниках — команда, яка на кілька позицій вища за індивідуальною майстерністю, і яка, як і наша, горить бажанням пробитися на Євро. До того ж, чи не вперше за каденції Шевченка збірна опинилася в умовах жорсткого кадрового дефіциту.
Із втратою через складну травму головної зірки нинішньої збірної України – Андрія Ярмоленка – усі вже змирилися. І хоча Андрій Миколайович свого колишнього партнера по «Динамо» до табору збірної викликав, було зрозуміло, що то лише жест доброї волі, а не необхідність. Проте окрім Ярмоленка, поза збірною виявився й Жуніор Мораєш, якого з такими проблемами зробили новим українцем, а також його одноклубник Марлос.
Відтак за креатив у чистому розумінні мали відповідати Коноплянка, котрий не мав змагальної практики в своєму «Шальке», і Циганков, який у «Динамо» цієї практики отримував вдосталь, проте в основному складі національної команди з’являвся вряди-годи. За такого розкладу треба було сподіватися на підтримку «тріумвірату» в центрі поля – Степаненка, Зінченка та Малиновського. І, певна річ, нападника, роль якого вже звично довірили Яремчуку.
Невже це ми?
Завдання ускладнювалося ще й тим, що досі українська збірна не грала проти такого візуально міцного й потужного опонента. Що не гравець збірної Сербії – то атлетичний гренадер, який би не загубився й на баскетбольному майданчику. На їхньому тлі наша середня лінія, за невеликим винятком, виглядала, ніби з іншого виду спорту.
Проте завзяття, хоробрість і правильний настрій здатні гори звернути. Наша найслабкіша, здавалося, карта – прогнозованість стартового складу – стала справжнім козирем. Хлопці усі, як один, вийшли на гру мотивованими і по-спортивному злими. Колективний відбір м’яча, високий пресинг, гуртова й індивідуальна швидкість, і навіть необхідний рівень майстерності – усе це добро, якого так часто нашим футболістам бракує, в грі проти Сербії било через край. Його вистачило б і на ще кілька матчів (аби не розплескали все, а щось таки залишили на Люксембург).
Наша команда вперше за останній час проявила себе саме командою – справжньою, монолітною, організованою й спрямованою (а може, ну їх до дідька, тих «нових українців»? У нас же й без них усе гарно виходить. Не дарма ж уболівальники вивісили промовистий банер «Ні натуралізації»). Навіть виокремлювати нікого не варто, хоч у цьому матчі й були свої герої. Приміром, Циганков і Коноплянка, на рахунку яких по два м’ячі, та й про Яремчука також варто обов’язково згадати – забив прем’єрний м’яч за збірну. Втім, а хіба хтось із наших не заслуговує на відзнаку?!
Шкідлива хитрість
Та в той же час варто зауважити, що у нашого суперника, як і в будь-якого колективу, який все ще претендує на свою нішу, виявилися слабкі місця. Приміром, флангові оборонці триколірних – Рукавина та Коларов – надто вікові й неповороткі, як для загалом молодої команди Крстаїча. Наставник сербів спробував вирішити цю проблему, проте обманув самого себе. Тренер Сербії вирішив зіграти в три центральні оборонці і двох «крайків». За такої схеми місця в основі для 35-річного Рукавини не знайшлося.
Втім, від таких змін оборона сербів не стала менш вразливою. Латералі триколірних – Ґачіновіч і Костіч – не впоралися зі своїми функціями. Наші флангові гравці, особливо Караваєв і Миколенко, зіграли просто фантастично. До того ж, між змагальними ланками у нашого суперника виявилися великі тріщини, в яких мов риба у воді, почувалися наші півоборонці. Циганков і Коноплянка раз-по-раз на ці «мозолі» тиснули. До того ж, незважаючи на чимало варіацій в атакуючій грі, при переході до цієї фази серби діяли достоту стандартно: або через діагональні та флангові навіси, або сподіваючись на нестандартні ходи Тадіча, який виступає своєрідним містком між півобороною та атакою, або закидаючи м’яча на голову центрфорвардові.
Українці просто не дали супернику зіграти в його гру. М’яч опустили з «другого поверху» на газон. У такій грі наші виявилися королями. Здавалося, що після перерви Крстаїч внесе в гру необхідні корективи, проте цього не сталося. Ні, формально таки сталося, бо гості перебудувалися в обороні й стали діяти в чотири оборонці. Але це їм не допомогло. Команду Шевченка вже було не спинити.
Браво, Україна! Браво, «Арена Львів»! Ми показали, чого насправді варті. Й ця фантастична звитяга дійсно увійде в усі наші футбольні хрестоматії. Проте, на жаль, ця перемога, як і будь-яка інша, дає лише три залікові пункти. Тому в схожому руслі треба продовжувати й надалі. Бо курчат одначе рахуватимемо по осені.
Олександр Васильєв, для «Главкома»