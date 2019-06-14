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    УЄФА хоче покарати Україну за поведінку фанатів у матчі з Сербією

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    Українські фанати не дають УЄФА спокою - УЄФА хоче покарати Україну за поведінку фанатів у матчі з Сербією
    Українські фанати не дають УЄФА спокою
    Віктор Зарванський

    Європейські футбольні чиновники традиційно не мають спокою

    УЄФА відкрив дисциплінарну справу стосовно збірної України через поведінку вболівальників на матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.

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    Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокування сходових проходів і поганому освітленні арени.

    Всі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА, повідомляє сайт організації.

    Нагадаємо також, що українські ультрас заглушили гімн Сербії образливим співом.

    Матч відбувся 7 червня на «Арені Львів». Україна перемогла Сербію з розгромним рахунком 5:0.

    10 червня на «Арені Львів» відбувся матч Україна – Люксембург, в якому господарі здобули мінімальну перемогу.

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