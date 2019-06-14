УЄФА хоче покарати Україну за поведінку фанатів у матчі з Сербією
Європейські футбольні чиновники традиційно не мають спокою
УЄФА відкрив дисциплінарну справу стосовно збірної України через поведінку вболівальників на матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.
Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокування сходових проходів і поганому освітленні арени.
Всі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА, повідомляє сайт організації.
Нагадаємо також, що українські ультрас заглушили гімн Сербії образливим співом.
Матч відбувся 7 червня на «Арені Львів». Україна перемогла Сербію з розгромним рахунком 5:0.
10 червня на «Арені Львів» відбувся матч Україна – Люксембург, в якому господарі здобули мінімальну перемогу.