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    Суркіс: Коли був живий Лобановський, мені доводилося за компанію з ним знімати стрес коньяком

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    Ігор Суркіс не міг відмовити Валерієві Лобановському - Суркіс: Коли був живий Лобановський, мені доводилося за компанію з ним знімати стрес коньяком
    Ігор Суркіс не міг відмовити Валерієві Лобановському
    Журнал «Команда»

    Власник «Динамо» - про те, як він знімає напругу

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс кинув палити і не вживає спиртного. Принаймні, так він сказав у найсвіжішому своєму інтерв'ю.

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    - Вас легко вивести з рівноваги?

    - Якимось несправедливим, неправдивим моментом легко вивести.

    - Коли і на кого в останнє ви міцно матюкалися?

    - Важко згадати. Не пригадаю, щоб останнім часом. Футболів немає. Згадувати, видумувати якісь історії я не можу. Я така людина, що можу страшно матюкатися, а через дві хвилини забути.

    - Ви кинули палити.

    - Я палю ось це ось... Зараз якесь нове, американське (електронні цигарки - прим.). Просто дим пускаю.

    - Цигарки палили скільки років?

    - Років 30-40, напевно.

    - Під час футболу вас показують, ви завжди з цигаркою.

    - Це причина, чому я кинув палити. Бо бували матчі, коли я по півтори пачки викурював. Видно, у мене велика кількість адреналіну виділялася, мені потрібно було якось його гасити.

    - Як ви знімаєте стреси після матчу?

    - Я не п'ю.

    - Кажуть, що Валерій Лобановський після матчів вживав коньячок.

    - Коли був живий Валерій Васильович Лобановський, мені доводилося за компанію разом з ним таким чином знімати стрес.

    - Ви витримували? Валерій Васильович у цьому аспекті будв дуже стійкий.

    - На найбільшому дні народження, якщо я випиваю чарку чи дві горілки, це не означає, що я п'ю. Я себе не відношу до людей, які п'ють.

     Читайте також: 5 висновків після матчів «Динамо» і «Шахтаря» в 1/16-й Ліги Європи

    Джерело: Вацко Light

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