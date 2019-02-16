Суркіс: Коли був живий Лобановський, мені доводилося за компанію з ним знімати стрес коньяком



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Ігор Суркіс не міг відмовити Валерієві Лобановському Журнал «Команда»

Власник «Динамо» - про те, як він знімає напругу

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс кинув палити і не вживає спиртного. Принаймні, так він сказав у найсвіжішому своєму інтерв'ю.

- Вас легко вивести з рівноваги?

- Якимось несправедливим, неправдивим моментом легко вивести.

- Коли і на кого в останнє ви міцно матюкалися?

- Важко згадати. Не пригадаю, щоб останнім часом. Футболів немає. Згадувати, видумувати якісь історії я не можу. Я така людина, що можу страшно матюкатися, а через дві хвилини забути.

- Ви кинули палити.

- Я палю ось це ось... Зараз якесь нове, американське (електронні цигарки - прим.). Просто дим пускаю.

- Цигарки палили скільки років?

- Років 30-40, напевно.

- Під час футболу вас показують, ви завжди з цигаркою.

- Це причина, чому я кинув палити. Бо бували матчі, коли я по півтори пачки викурював. Видно, у мене велика кількість адреналіну виділялася, мені потрібно було якось його гасити.

- Як ви знімаєте стреси після матчу?

- Я не п'ю.

- Кажуть, що Валерій Лобановський після матчів вживав коньячок.

- Коли був живий Валерій Васильович Лобановський, мені доводилося за компанію разом з ним таким чином знімати стрес.

- Ви витримували? Валерій Васильович у цьому аспекті будв дуже стійкий.

- На найбільшому дні народження, якщо я випиваю чарку чи дві горілки, це не означає, що я п'ю. Я себе не відношу до людей, які п'ють.

Джерело: Вацко Light