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    Грецька поліція побила українських фанатів на трибунах стадіону «Караїскакіс» (відео)

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    Свого часу проблеми з поліцією на &laquo;Караїскакісі&raquo; мали фанати мюнхенської &laquo;Баварії&raquo; - Грецька поліція побила українських фанатів на трибунах стадіону «Караїскакіс» (відео)
    Свого часу проблеми з поліцією на «Караїскакісі» мали фанати мюнхенської «Баварії»
    The Telegraph

    Про неподобства наші вболівальники інформували у соцмережах

    «Олімпіакос» - «Динамо» - 2:2. Слава Вербічу! Та бонусом відео, як грецькі акаби зустрічають фанатів Динамо на секторі...Треба так само їх (тобто греків) зустріти на «Олімпійському», - прокоментував записаний на телефон ролик один із досвідчених динамівських фанатів, який підтримував команду на стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс».

    Нагадаємо, що динамівці врятувалися в зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакоса» на 90-й хвилині, завдяки голу Беньяміна Вербіча.  

    Вчора, 13 лютого, в Києві трапилася масштабна сутичка між фанатами київського «Динамо» і франкфуртського «Айнтрахта», які їхали на матч Ліги Європи проти «Шахтаря» у Харкові.

    Читайте також: Завдяки прекрасному другому тайму «Динамо» вирвало нічию у Греції (відео голів)
    фанати ФК «Динамо» ультрас поліція
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