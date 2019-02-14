Грецька поліція побила українських фанатів на трибунах стадіону «Караїскакіс» (відео)



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Свого часу проблеми з поліцією на «Караїскакісі» мали фанати мюнхенської «Баварії» The Telegraph

Про неподобства наші вболівальники інформували у соцмережах

«Олімпіакос» - «Динамо» - 2:2. Слава Вербічу! Та бонусом відео, як грецькі акаби зустрічають фанатів Динамо на секторі...Треба так само їх (тобто греків) зустріти на «Олімпійському», - прокоментував записаний на телефон ролик один із досвідчених динамівських фанатів, який підтримував команду на стадіоні «Ґеорґіос Караїскакіс».

Нагадаємо, що динамівці врятувалися в зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакоса» на 90-й хвилині, завдяки голу Беньяміна Вербіча.

Вчора, 13 лютого, в Києві трапилася масштабна сутичка між фанатами київського «Динамо» і франкфуртського «Айнтрахта», які їхали на матч Ліги Європи проти «Шахтаря» у Харкові.