В надії на Соля і надійність тилів: анонс матчу «Олімпіакос» - «Динамо» стаття

Трибуни стадіону «Ґеорґіос Караїскакіс» наводять жах на усіх суперників Twitter «Олімпіакоса»

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Солому тренер киян уже стелить. На вчорашній протокольній прес-конференції напередодні матчу Олександр Хацкевич назвав «Олімпіакос» найкращою за якістю гри командою Греції. «Динамо» натомість якості не демонструвало вже давно. Ні в осінній частині сезону, ні під час зимових тренувальних зборів. Кияни відчувають помітні кадрові труднощі в оборонній ланці, які взимку вирішити не вдалося. Чотирьом основним бекам реальної заміни бракує катастрофічно. А отже вчорашня звістка про те, що зустріч у Піреї може пропустити стоппер Тамаш Кадар, сприймається ледь не як катастрофа.

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) - «Динамо» (Київ, Україна)

14 лютого 2019 року. 19:55

Пірей. Стадіон «Ґеорґіос Караїскакіс»

Судді: Повсон — Лі Беттс, Гассін — Тірні, Джонатан Мосс (усі — Англія)

Травмовані: Ельабдельауї — Дуелунн, Буено, Кадар (під запитанням)

Орієнтовні склади

«Олімпіакос»: Жозе Ша — Торосідіс, Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Леонардо Кутріс — Маді Камара, Ґільєрме — Фортуніс — Поденсе, Міґель Ґерреро, Хрістодулопулос

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Сидорчук, Шепелєв — Віктор Циганков, Шапаренко, Вербіч — Соль

Котирування букмекерів:

перемога «Олімпіакоса» - 2,00, нічия — 3,4; перемога «Динамо» - 4,2

Вчорашня прес-конференція наставника «Олімпіакоса» Педру Мартінша дала грекам підстави для оптимізму. Тренер сповістив, що капітан команди, ключова постать в атакувальній ланці Костас Фортуніс відновився і вийде на поле майже ґарантовано. Це дасть пірейцям простір для маневру, адже іншого гравця, здатного зіграти так само якісно з глибини чи навіть у ролі диспетчера в обоймі в «Олімпіакоса» немає.

Правда, таки не встиг відновитися правий оборонець команди Омар Ельабдельауї, якого вочевидь замінить досвідчений Васіліс Торосідіс. Усі інші ключові виконавці грецької команди живі-здорові і їхня участь у матчі залежатиме виключно від поточної готовності та своєчасного відновлення після матчу лідерів чемпіонату Греції минулої неділі. До речі, що поразка від ПАОКа була для «Олімпіакоса» болісною, свідчить бодай коротка фраза Мартінша: «Завтра команда повинна забути про те, що сталося в Салоніках. Добре, що ми граємо вдома, за підтримки власних вболівальників».

Вчора динамівці випробували газон «Караїскакіса». Фото - фейсбук-паблік «Катай за Динамо»

До речі, на фанатський фактор звертав увагу й тренер киян. «Знаємо, який тиск чинять місцеві вболівальники», - сказав Хацкевич. Динамівський наставник дав зрозуміти, що нічия у виїзному матчі буде прийнятним для «Динамо» результатом. Разом з тим, тренер сподівається, що саме з матчу в Піреї розпочне свій гольовий відлік новачок команди Фран Соль. Впродовж зимових зборів екс-гравець голландського «Віллем ІІ» забити не зміг. Наразі видно, що він притирається до нових партнерів за командою, шукає спільної мови з лідерами динамівської атаки Віктором Циганковим і Беньяміном Вербічем.

Якщо ж повертатися до теми можливої втрати Кадара, то все ж ліпше, щоб він зіграв. В іншому разі на поле в парі з Микитою Бурдою в центрі оборони вийде Артем Шабанов, який торік особливої надійності в грі не демонстрував.