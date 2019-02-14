Завдяки прекрасному другому тайму «Динамо» вирвало нічию у Греції (відео голів)

Уся боротьба між «Олімпіакосом» і «Динамо» ще попереду Twitter «Олімпіакоса»

Позитивні проблиски в діях киян з'явилися лише в другій половині

Київське «Динамо» здобуло сприятливу для себе з огляду на двоматчеву стратегію нічию в 1/16 фіналу Ліги Європи з грецьки «Олімпіакосом». Правда, якщо судити по першому тайму, то рахунок 1:2 - то, мабуть, той максимум, на який заслуговувало «Динамо» з огляду на якість демонстрованої гри. У другій половині ситуація виправилася і український клуб повністю заслужив позитивний підсумок.

«Олімпіакос» - «Динамо» - 2:2

Голи: 1:0 - Ахмед Хассан (9). 1:1 - Буяльський (28). 2:1 - Жіль Діаш (28). 2:2 - Вербіч (90)

«Олімпіакос»: Жозе Ша — Мерія, Пап Абу Сіссе, Яґош Вуковіч, Цімікас — Маді Камара, Ґільєрме — Жіль Діаш, Фортуніс (к) (Натхо, 69), Поденсе (Хрістодулопулос, 81) — Ахмед Хассан. Тренер - Педру Мартінш

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко — Шепелєв, Шапаренко (Гармаш, 82), Буяльський — Віктор Циганков (к), Соль (Русин, 82), Вербіч. Тренер - Олександр Хацкевич

Судді: Повсон — Лі Беттс, Гассін — Тірні, Джонатан Мосс (усі — Англія)

Попередження: Маді Камара (32), Поденсе (58) - Вербіч (74)

14 лютого. Пірей. «Ґеорґіос Караїскакіс»

До першого взяття воріт призвела помилка центрального оборонця Артема Шабанова, який замінив в основі травмованого Тамаша Кадара. Артем на сьомій хвилині дав прийняти м'яч у центрі карного майданчика Костасу Фортунісу і виконати скидку на Ахмеда Хассана. Єгиптянин вразив ворота Дениса Бойка метрів з восьми.

Надалі динамівці ледь не отримали від «Олімпіакоса» мінімум ще двічі. Втім, киянам трохи пощастило. Особливо в епізоді, коли обігравши Дениса Бойка, по порожніх воротах не влучив Костас Фортуніс.

Натомість для киян успішною виявилася ледь не перша повноцінна вилазка на чужу половину. Віктор Циганков віддав на Томаша Кендзьору, той справа у підкаті спрямував м'яч у центр карного майданчика на Буяльського, а Віталій сходу пробив у кут.

І все ж на перерву лідерами пішли ті, хто грав справді краще. На 37-й хвилині португальський вінґер «Олімпіакоса» Жіль Діаш фантастично пробив метрів з 25-ти точно в кут. Денис Бойко стрибнув, але шансів врятувати команду не мав - 2:1.

До честі команди Олександра Хацкевича, у другому таймі вона виглядала значно цікавіше. Прекрасну нагоду зрівняти рахунок після скидки Беньяміна Вербіча мав Микола Шапаренко. Сам Вербіч пробив над поперечиною зі штрафного з 20-метрової відстані. А після удару з розвороту від Циганкова греків врятував воротар Жозе Ша.

Зрештою, захопившись атакою, динамівці пропустили контрвипад, який після невиправданого виходу з воріт Бойка ледь не перетворив у гол Даніел Поденсе. Та обігравши воротаря, португалець не влучив у порожні ворота.

Однак останнє слово все ж було за киянами. І слово те виявилося вельми вагомим. Володимир Шепелєв, накрутивши двох суперників зліва, віддав навісну передачу на Циганкова, а Віктор головою зробив скидку на Вербіча. Беньямін пробив зльоту точно в кут - 2:2!

Повторний матч суперники зіграють 21 лютого у Києві.