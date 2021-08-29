Суркіс пообіцяв гучний трансфер в «Динамо»

Президент клубу підсилить команду перед стартом групового турніру Ліги чемпіонів

Власник «Динамо» Ігор Суркіс заінтригував заявою про гучний перехід. Столичний клуб протягом кількох днів має посилитися відомим новачком. До завершення трансферного вікна, нагадаємо, залишається трохи більше трьох діб.

«Ми потрапили в дуже складну групу в Лізі чемпіонів. У кожній грі маємо повністю віддаватися, щоб у жодного вболівальника, який купить квиток на стадіон, не було питань до гри, – розповів Ігор Суркіс після перемоги «Динамо» над «Колосом» (7:0). – Виграємо ми чи програємо, але самовіддача і боротьба повинні бути. Якщо ми будемо віддаватися, то у нас є шанси зачепитися за очки, які ми рахуватимемо в кінці групового етапу. Це неоціненний досвід. Ми знаходимося в когорті найсильніших команд. Хто міг подумати, що той же Забарний грав, коли ми виграли у Іспанії. Коли є самовіддача, то в футболі можна обіграти будь-якого супротивника. Чи буде посилення? Чекайте новин, посилення буде».

«Динамо» потрапило в групу Ліги чемпіонів разом з «Баварією», «Барселоною» і «Бенфікою».