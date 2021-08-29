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    Українка оригінально відсвяткувала перемогу на Паралімпіаді (відео)

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    Оксана Зубковська стала переможницею на четвертій Паралімпіаді - Українка оригінально відсвяткувала перемогу на Паралімпіаді (відео)
    Оксана Зубковська стала переможницею на четвертій Паралімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Легкоатлетка Зубковська в останній спробі стрибків у довжину пройшлася по доріжці пішки

    Збірна України на Паралімпіаді в Токіо здобула ще дві золоті нагороди. Загалом в скарбничці нашої команди 40 медалей, серед яких 10 – найвищого ґатунку.

    29 серпня переможцями Ігор стали веслувальник Роман Полянський і легкоатлетка Оксана Зубковська. Українець долав дистанцію 2000 метрів, з перших метрів пішов у відрив і фінішував у гордій самотності.

    Не менш впевнено виграла змагання і Зубковська. 40-річна Оксана здобула перемоги на трьох попередніх Паралімпійських іграх і не віддала першість і в Токіо. В останній спробі вона навіть не стрибала, а просто пройшлася змагальною доріжкою.

    Після нагородження Оксана заявила, що не збирається завершувати кар’єру.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Українка оригінально відсвяткувала перемогу на Паралімпіаді (відео)