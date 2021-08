Українка оригінально відсвяткувала перемогу на Паралімпіаді (відео)

Збірна України на Паралімпіаді в Токіо здобула ще дві золоті нагороди. Загалом в скарбничці нашої команди 40 медалей, серед яких 10 – найвищого ґатунку.

29 серпня переможцями Ігор стали веслувальник Роман Полянський і легкоатлетка Оксана Зубковська. Українець долав дистанцію 2000 метрів, з перших метрів пішов у відрив і фінішував у гордій самотності.

Не менш впевнено виграла змагання і Зубковська. 40-річна Оксана здобула перемоги на трьох попередніх Паралімпійських іграх і не віддала першість і в Токіо. В останній спробі вона навіть не стрибала, а просто пройшлася змагальною доріжкою.

Oksana Zubkovska #UKR winning her 4th consecutive gold like



The jumper managed to secure her Paralympic title on her third attempt with 5.54. #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020



pic.twitter.com/yH9V8DoSmw