Гвардіола порадів за Роналду, який вибрав інший клуб, і знищив «Арсенал»

«Манчестер Сіті» разом з Зінченком розгромив «пушкарів»

В третьому турі чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» розтрощив «Арсенал» – 5:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на поле одразу по перерві. Містяни з шістьма очками очолили турнірну таблицю, проте конкуренти грають пізніше. «Арсенал» з трьома поразками йде останнім.

Після гри тренер «Сіті» Хосеп Гвардіола прокоментував перехід Кріштіану Ронулду до табору конкурентів з «Манчестер Юнайтед». Хоча спочатку фаворитом в гонці на придбання нападника був саме «манчестер Сіті».

«Чи засмучений я? Це неправильне слово. У нас чудовий склад. Але добре, що гравець такого рівня, як Роналду, повертається до Англії. Я радий цьому», – наводить слова Гвардіоли BTSport.

За даними англійських ЗМІ, Роналду відмовився від переходу в «Манчестер Сіті» після розмови з Гвардіолою. Наставник «городян» не дав йому гарантії потрапляння в стартовий склад.

Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2003 по 2009 рік, після чого перейшов у «Реал».