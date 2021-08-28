  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Динамо» з Луческу знищило «Колос» перед грою збірної

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кияни підштовхнули тренерський штаб ковалівців до відставки - «Динамо» з Луческу знищило «Колос» перед грою збірної
    Кияни підштовхнули тренерський штаб ковалівців до відставки
    Фото з відкритих джерел

    Тренер команди перебував на тренерській лаві після тривалої перерви

    Київське «Динамо» в шостому турі розгромило ковалівський «Колос». Кияни забили гостям з області сім «сухих» м’ячів. Причому шість з них влетіли ще в першому таймі.

    Ймовірно, на футболістів господарів подіяла та обставина, що після тривалої перерви на тренерській лаві з’явився головний тренер Мірча Луческу. Наставник нарешті відновився після двох операцій і керував діями команди не через помічників.

    «Динамо» вже в перші десять хвилин вирішило долю зустрічі. Голи Де Пени і Шапаренка зруйнували «Колосу» всі плани на гру. «Колос» по інерції ще намагався атакувати, але від цього їм ставало тільки гірше. Кияни постійно перехоплювали м’яч, мали чисельну перевагу в атаці і реалізували її до перерви ще чотири рази.

    В другій половині зустрічі господарі дещо заспокоїлися, але Циганков свій дубль зробив – обидва голи капітан відправляв у ворота, завершуючи комбінації на дальній стійці воріт.

    Ще три м’ячі на рахунку Буяльського, який по-бразильскі перекинув м’яч через воротаря, Де Пени, котрий ударом головою завершив подачу з кутового, і Де Пени, який з гострого кута влучив точнісінько в кут – 7:0.

    В інших матчах туру «Чорноморець» і «Олександрія» зіграли внічию – 2:2, «Інгулець» розгромив «Маріуполь» - 3:0, а «Металіст 1925» на власному полі поступився «Дніпру-1» – 1:2.

    Завтра гравці збірної України заїжджають на тренувальний збірн перед іграми відбору чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня).

    22

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Динамо» з Луческу знищило «Колос» перед грою збірної