«Динамо» з Луческу знищило «Колос» перед грою збірної

Тренер команди перебував на тренерській лаві після тривалої перерви

Київське «Динамо» в шостому турі розгромило ковалівський «Колос». Кияни забили гостям з області сім «сухих» м’ячів. Причому шість з них влетіли ще в першому таймі.

Ймовірно, на футболістів господарів подіяла та обставина, що після тривалої перерви на тренерській лаві з’явився головний тренер Мірча Луческу. Наставник нарешті відновився після двох операцій і керував діями команди не через помічників.

«Динамо» вже в перші десять хвилин вирішило долю зустрічі. Голи Де Пени і Шапаренка зруйнували «Колосу» всі плани на гру. «Колос» по інерції ще намагався атакувати, але від цього їм ставало тільки гірше. Кияни постійно перехоплювали м’яч, мали чисельну перевагу в атаці і реалізували її до перерви ще чотири рази.

В другій половині зустрічі господарі дещо заспокоїлися, але Циганков свій дубль зробив – обидва голи капітан відправляв у ворота, завершуючи комбінації на дальній стійці воріт.

Ще три м’ячі на рахунку Буяльського, який по-бразильскі перекинув м’яч через воротаря, Де Пени, котрий ударом головою завершив подачу з кутового, і Де Пени, який з гострого кута влучив точнісінько в кут – 7:0.

В інших матчах туру «Чорноморець» і «Олександрія» зіграли внічию – 2:2, «Інгулець» розгромив «Маріуполь» - 3:0, а «Металіст 1925» на власному полі поступився «Дніпру-1» – 1:2.

Завтра гравці збірної України заїжджають на тренувальний збірн перед іграми відбору чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня).