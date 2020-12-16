Суркіс знову образився на телеканал Ахметова

Власник київського «Динамо» пригрозив телеканалу «Футбол» новим бойкотом

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс вважає, що зараз представникам клубу не варто спілкуватися з журналістами телеканалів «Футбол 1/2/3», які належать власникові «Шахтаря» Рінатові Ахметову. Суркіса зачепила інформація, яка з’явилася нещодавно в авторській програмі Олександра Денисова – про залучення до пошуків нових гравців Євгена Красникова.

«Довгий час ми не спілкувалися з телеканалами «Футбол» і, як бачимо, мали рацію, - сказав Ігор Михайлович клубній прес-службі. – У якийсь момент нас примирила пандемія Covid-19. Ми пішли назустріч цим каналам заради самого футболу. Заради того, щоб у непростий час люди об'єднувалися, отримували достовірну футбольну інформацію і жили хоч і без самого футболу, але не в інформаційному вакуумі.

Але зараз ситуація така, що директор телеканалів «Футбол» Денисов дозволяє собі домисли щодо «Динамо». Це абсолютно його не прикрашає. Це стосується, насамперед, інформації про те, що я покликав Євгена Красникова назад допомогти нашому клубу в трансферній роботі. Востаннє ми спілкувалися з Євгеном у мій День народження (22 листопада), коли він зателефонував і привітав мене. Про футбол ми не спілкувалися останніх три місяці, відтоді, як Красников пішов з «Динамо» у свій новий проект ФК «Метал».

Ми розпрощалися абсолютно спокійно і цивілізовано. До того ж, ініціатива виходила від самого Красникова, який хотів зосередитися на своєму новому клубі. Я не став його просити або вмовляти. Він непогано попрацював з нами, виконав поставлені перед ним завдання, допоміг нам знайти і придбати двох хороших футболістів – Сідклея і Че Че. Це ж хороші, якісні гравці! Упевнений, що якби їх придбали, коли тренером «Динамо» став Мірча Луческу, то вони б у нас заграли. Ба більше, Сідклей повернеться в команду і отримає свій шанс від містера, який добре знайомий із можливостями бразильського оборонця.

Повертаючись до інформації Денисова, я би хотів сказати наступне. Якщо журналісти каналів «Футбол» беруть у мене інтерв'ю, а це відбувається регулярно, і я йду їм назустріч, то поставте мені просте запитання: «Коли ви востаннє зустрічалися або розмовляли з Євгеном Красниковим»?

Виходить неправильна і непрофесійна ситуація. Після кожного мого інтерв'ю з'являються домисли і якась додаткова інформація, про яку мене ніхто не питає. Якщо ви хочете з нами працювати, то поміняйте підходи. Мені є кому давати інтерв'ю, і без спілкування з каналами «Футбол» ми прекрасно проживемо і далі. А вводити людей в оману, поширювати неправдиву інформацію, таку як, наприклад, нібито моє прохання про перенесення матчу з «Інгульцем» до Києва, це некоректно. До виходу їхньої програми я вже дав інтерв'ю, у якому зазначив, що ми нікого ні про що не просили.

Тому офіційно заявляю, що якщо канали «Футбол» хочуть з нами співпрацювати, то нехай перестануть займатися дезінформацією. «Динамо» - відкритий клуб, ми готові до співпраці з усіма ЗМІ, які професійно і чесно виконують свою роботу. Це єдиний критерій і вимога з нашого боку. А якщо хтось буде складати про «Динамо» неправдиві історії, то ми обійдемося без спілкування з такими ЗМІ».