Бойкот Луческу і війна Суркісам. Ультрас «Динамо» позначили правила поведінки на сезон-2020/2021



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Ілюстрація, якою «WBC Ультрас Динамо» підсилили заяву Світлина - WBC Ультрас Динамо

Фанати очікують, що Суркіси спробують нанести удар у відповідь

«WBC Ультрас Динамо», найчисельніше угруповання фанатів київського клубу, за три дні до старту української футбольної Прем’єр-ліги-2020/2021 на пабліку в «Фейсбуку» оприлюднило для своїх представників інструкції щодо поведінки в наступному сезоні, який найактивніші прихильники команди збираються провести під гаслом «Динамо» без Суркісів».

Останньою краплею, яка вплинула на стосунки ультрас і керівництва клубу, стало призначення наставником киян румунського спеціаліста Мірчі Луческу.

«Ми звертаємося до кожного, хто відвідує фанатські сектори «Динамо» та до тих, хто хоче змін в клубі і кого не влаштовує нехтування інтересами вболівальників.

Вже в п'ятницю (22 серпня – прим.) «Динамо» зіграє перший матч в чемпіонаті України. Як ми бачимо, усі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно байдуже на вболівальників. Судіть самі: матч ставлять у робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо чи пускатимуть глядачів на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалася, не було навіть трансляцій. Хіба так виглядає здорова комунікація клубу зі своїми прихильниками?

Виходячи з цього, уважно просимо ознайомитися з наступними пунктами:

1. Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати, до якого стану Суркіси довели «Динамо».

2. В новому сезоні абонементів на фанатські сектори не буде. В них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

3. Наші сектори на НСК «Олімпійський» (41-43) та стадіоні «Динамо» (20-21) залишаються незмінними. Це наш дім. Шукайте квитки в касах та купляйте найдешевшої цінової категорії, коли глядачів почнуть пускати на трибуни.

4. Ми відмовляємося від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок та яскравих перформенсів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське «Динамо». Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом.

5. Ми закликаємо відмовитися від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині «Динамо»), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Лише найдешевші квитки, щоб доносити свою позицію на стадіоні.

6. Будьте пильними! Брати Суркіси вже не раз наймали тітушок для власних цілей та різного роду фізичних протистоянь з фанатами. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поряд з вами», - йдеться в заяві.