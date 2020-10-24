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    Луческу виховував нинішнього гравця «Динамо» на прикладі капітана «Шахтаря»

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    Мірча Луческу і Олександр Караваєв добре знайомі ще по Донецьку - Луческу виховував нинішнього гравця «Динамо» на прикладі капітана «Шахтаря»
    Мірча Луческу і Олександр Караваєв добре знайомі ще по Донецьку
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    Олександр Караваєв – про тонкощі підготовчого процесу від румунського містера

    Футболіст київського «Динамо» Олександр Караваєв, який починав кар'єру на позиції правого півоборонця, розповів про те, як перекваліфікувався в захисника.

    «Вперше у молодіжній збірній у 15 чи 16 років мене там спробував Олександр Головко. Проти збірної Німеччини ми тоді грали. Тоді Ґьотце грав, точно пам'ятаю. Ми 0:3 їм «згоріли», я ще в свої ворота забив. Такий «вдалий» був дебют оборонця.

    Явний момент був, коли Луческу взяв на збори з «Шахтарем». Він мене теж тоді поставив і наводив приклад, що Срна, коли починав кар'єру в «Шахтарі», то теж був півоборонцем. Даріо хотів грати в півзахисті, а Луческу пояснював і говорив йому грати оборонця, і буде все супер.

    Як виявилося, Луческу мав рацію. Глобальна перекваліфікація в крайнього оборонця відбулася при Андрієві Шевченку. Він відкрито в бесіді сказав, що серед правих півзахисників божевільна конкуренція», - розповів Караваєв в інтерв’ю FootballHub.

    У «Динамо» Караваєв зараз грає на позиції лівого оборонця, тоді як упродовж всієї кар’єри він діяв справа. 

     Читайте також: Луческу розповів про три головні принципи роботи перед грою з «Гентом»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Мірча Луческу Олександр Караваєв Маріо Ґьотце Олександр Головко
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