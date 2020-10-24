Луческу виховував нинішнього гравця «Динамо» на прикладі капітана «Шахтаря»



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Футболіст київського «Динамо» Олександр Караваєв, який починав кар'єру на позиції правого півоборонця, розповів про те, як перекваліфікувався в захисника.

«Вперше у молодіжній збірній у 15 чи 16 років мене там спробував Олександр Головко. Проти збірної Німеччини ми тоді грали. Тоді Ґьотце грав, точно пам'ятаю. Ми 0:3 їм «згоріли», я ще в свої ворота забив. Такий «вдалий» був дебют оборонця.

Явний момент був, коли Луческу взяв на збори з «Шахтарем». Він мене теж тоді поставив і наводив приклад, що Срна, коли починав кар'єру в «Шахтарі», то теж був півоборонцем. Даріо хотів грати в півзахисті, а Луческу пояснював і говорив йому грати оборонця, і буде все супер.

Як виявилося, Луческу мав рацію. Глобальна перекваліфікація в крайнього оборонця відбулася при Андрієві Шевченку. Він відкрито в бесіді сказав, що серед правих півзахисників божевільна конкуренція», - розповів Караваєв в інтерв’ю FootballHub.

У «Динамо» Караваєв зараз грає на позиції лівого оборонця, тоді як упродовж всієї кар’єри він діяв справа.