Після шести годин гри впродовж доби Світоліна вибула з турніру в Китаї



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Еліна Світоліна не витримала навантаження Великий теніс України

Еліна не залізна

Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України припинила виступи на турнірі із серії Premier у китайському Чженжоу (покриття – хард, призовий фонд - $1 000 000).

У чвертьфіналі наша тенісистка поступилася 49-му номерові світового рейтингу Крістіні Младеновіч із Франції – 4:6, 6:4, 3:6.

Матч тривав годину і 47 хвилин. До того вранці Еліна понад дві з половиною години грала матч 1/8 фіналу проти Юлії Путінцевої із Казахстану. Младеновіч свій поєдинок другого кола завершила ще вчора і обіграла при цьому землячку Каролін Ґарсію швидко, в двох сетах.

Сили Світоліної, яка лише минулого тижня дійшла до півфіналу US Open, провівши в Нью-Йорку шість матчів, виявилися не безмежними.