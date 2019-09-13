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    Після шести годин гри впродовж доби Світоліна вибула з турніру в Китаї

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    Еліна Світоліна не витримала навантаження - Після шести годин гри впродовж доби Світоліна вибула з турніру в Китаї
    Еліна Світоліна не витримала навантаження
    Великий теніс України

    Еліна не залізна

    Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України припинила виступи на турнірі із серії Premier у китайському Чженжоу (покриття – хард, призовий фонд - $1 000 000).

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    У чвертьфіналі наша тенісистка поступилася 49-му номерові світового рейтингу Крістіні Младеновіч із Франції – 4:6, 6:4, 3:6.

    Матч тривав годину і 47 хвилин. До того вранці Еліна понад дві з половиною години грала матч 1/8 фіналу проти Юлії Путінцевої із Казахстану. Младеновіч свій поєдинок другого кола завершила ще вчора і обіграла при цьому землячку Каролін Ґарсію швидко, в двох сетах.

    Сили Світоліної, яка лише минулого тижня дійшла до півфіналу US Open, провівши в Нью-Йорку шість матчів, виявилися не безмежними.  

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