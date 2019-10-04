Світоліна зазнала стратегічної поразки у чвертьфіналі турніру в Пекіні



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На тому турнір у Пекіні для Еліни Світоліної завершився Великий теніс України

Українка втратила нагоду покращити шанси на потрапляння в Підсумковий турнір

Третя ракетка світу Еліна Світоліна вибула з турніру із серії Premier Mandatory в китайській столиці Пекіні (покриття – хард, призовий фонд - $8 285 274).

У чвертьфінальному поєдинку Еліна програла восьмій тенісистці світу Кікі Бертенс із Нідерландів – 6:7(6), 2:6.

Перший сет наша тенісистка почала невдало, поступалася 1:4, але змогла відігратися і довела справу до тай-брейку. На якому теж поступалася 0:4, відігралася (5:5), але врешті програла. А в другому сеті голландка виглядала нестримною. Спроба збити порив суперниці з допомогою медичного тайм-ауту ефекту не дала.

Ця поразка вдвічі прикра, оскільки Бертенс є прямою суперницею Світоліної в WTA Race-2019, вісім найкращих з якого потраплять на Підсумковий турнір. Наразі Еліна йде в цьому рейтингу сьомою, а Кікі десятою, але в разі перемоги в Пекіні голландка може посунути українку з займаної позиції.

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