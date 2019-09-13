Світоліна здобула вольову перемогу, поступаючись 3:5 у вирішальному сеті



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Перша перемога Чженжоу далася Еліні Світоліній важче, ніж очікувалося Великий теніс України

Наша тенісистка вийшла у чвертьфінал

Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України вдало розпочала турнір із серії Premier у китайському Чженжоу (покриття – хард, призовий фонд - $1 000 000).

Еліна розпочала виступ з 1/8 фіналу, де вп’яте в кар’єрі (при одній поразці) перемогла 36-ту на цей момент тенісистку світу Юлію Путінцеву з Казахстану – 3:6, 6:1, 7:6(5).

Проваливши перший сет, Світоліна не залишила шансів опонентці у другій партії і повела 2:0 у третій. Однак потім трапився провал, який відобразився в результаті 3:5. Еліна все ж змогла зібратися і вирвала перемогу на тай-брейку. Там теж без пригод не обійшлося: українка відігравалася з результату 1:5.

Матч тривав дві з половиною години.

У чвертьфіналі Еліна зіграє з француженкою Крістіною Младеновіч (WTA №49), яка перемогла землячку Каролін Ґарсію. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою лише раз – у півфіналі турніру в Анкарі вісім років тому. Тоді в двох сетах перемогла Младеновіч.