Світоліна пояснила поразку у чвертьфіналі Australian Open проблемами зі здоров'ям

За словами Еліни, у неї болить праве стегно

У своєму дебютному чвертьфіналі на кортах Australian Open українська тенісистка зазнала поразки від бельгійки Елізе Мертенс. Як розповіла сама Еліна Світоліна, у цьому поєдинку їй було дуже важко фізично, адже вона не була готова показувати хороший рівень тенісу. «Перед стартом турніру у мене були деякі проблеми зі здоров'ям. Дуже сумно, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна. Фото Reuters

За словами Еліни, у неї болить праве стегно

У своєму дебютному чвертьфіналі на кортах Australian Open українська тенісистка зазнала поразки від бельгійки Елізе Мертенс.

Як розповіла сама Еліна Світоліна, у цьому поєдинку їй було дуже важко фізично, адже вона не була готова показувати хороший рівень тенісу.

«Перед стартом турніру у мене були деякі проблеми зі здоров'ям. Дуже сумно, що сьогодні я відчувала себе не дуже через травму правого стегна. Воно почало мене турбувати після фіналу у Брісбені, потім ставало гірше, потім було то краще, то гірше», - сказала вона.

«У мене завжди була щільна пов'язка під шортами. Іноді все було нормально, але сьогодні моя суперниця грала на хорошому рівні, так що мені потрібно було підштовхувати себе. Вона не давала мені шансів, їй потрібно віддати належне», - додала українка.

Вона також додала, що не знає, чи буде робити перерву, спочатку поговорить зі своєю командою.

«Я ще з ними не спілкувалася. Звичайно, ми намагалися зробити все, що в наших силах, щоб підготуватися до турніру Grand Slam. Я не кожен день виступаю в чвертьфіналі, так що мені потрібно було віддати всі сили. Це важко, що мені не вдалося зіграти у свій теніс, можливо, мені трохи не пощастило», - пояснила Світоліна.

«Мені потрібно бути готовою на 100%. Зараз я весь час відчуваю біль, але зі болезаспокійливими все нормально. Далі, можливо, я пройду обстеження, розберу все детально, що мені потрібно робити, і наскільки кепські справи. Так, буду відновлюватися», - цитує її btu.org.ua з посиланням на ausopen.com.