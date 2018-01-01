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    Світоліна - Аллертова: відео огляд матчу четвертого кола Australian Open (відео)

    В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс
    Еліна Світоліна продовжує вдало виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Як відомо, 21 січня перша ракетка України пробилася у чвертьфінал, здолавши у четвертому колі представницю Чехії Денісу Аллертову. Зазначимо, що для українки це перший чвертьфінал цього турніру в кар'єрі. В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс
    • Сьогодні, 09:35
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс

    Еліна Світоліна продовжує вдало виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

    Як відомо, 21 січня перша ракетка України пробилася у чвертьфінал, здолавши у четвертому колі представницю Чехії Денісу Аллертову.

    Зазначимо, що для українки це перший чвертьфінал цього турніру в кар'єрі.

    В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс (WTA 37), яка як і Світоліна, вже встигла виграти титул в цьому сезоні. 

    До вашої уваги огляд матчу Світоліна - Аллертова:

    теніс Еліна Світоліна
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