Світоліна - Аллертова: відео огляд матчу четвертого кола Australian Open (відео)
- Сьогодні, 09:35
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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс
Еліна Світоліна продовжує вдало виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
Як відомо, 21 січня перша ракетка України пробилася у чвертьфінал, здолавши у четвертому колі представницю Чехії Денісу Аллертову.
Зазначимо, що для українки це перший чвертьфінал цього турніру в кар'єрі.
В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс (WTA 37), яка як і Світоліна, вже встигла виграти титул в цьому сезоні.
До вашої уваги огляд матчу Світоліна - Аллертова: