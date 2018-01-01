Світоліна - Аллертова: відео огляд матчу четвертого кола Australian Open (відео)

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс

Еліна Світоліна продовжує вдало виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Як відомо, 21 січня перша ракетка України пробилася у чвертьфінал, здолавши у четвертому колі представницю Чехії Денісу Аллертову. Зазначимо, що для українки це перший чвертьфінал цього турніру в кар'єрі. В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс

Еліна Світоліна продовжує вдало виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Як відомо, 21 січня перша ракетка України пробилася у чвертьфінал, здолавши у четвертому колі представницю Чехії Денісу Аллертову.

Зазначимо, що для українки це перший чвертьфінал цього турніру в кар'єрі.

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс (WTA 37), яка як і Світоліна, вже встигла виграти титул в цьому сезоні.

До вашої уваги огляд матчу Світоліна - Аллертова: