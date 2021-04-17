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    Світоліна витягнула надскладний матч у Кубку Біллі-Джин Кінг

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    Еліна Світоліна врятувала дуже важкий матч - Світоліна витягнула надскладний матч у Кубку Біллі-Джин Кінг
    Еліна Світоліна врятувала дуже важкий матч
    Фото ФТУ

    Збірна України достроково вийшла у кваліфікацію Світової групи

    Еліна Світоліна змусила похвилюватися любителів тенісу в третьому матчі плей-оф кваліфікації Світової групи проти Японії. У зустрічі з 172 ракеткою світу Юкі Наїто українка виграла перший сет, поступилася в другому і довела гру до того, що суперниця подавала на матч. Але одеситка вчасно зібралася, перевела гру на тай-брейк, де взяла дві подачі суперниці й принесла збірній перемогу.

    Вчора Юкі Наїто програла в матчі з Мартою Костюк, а Еліна Свіоліна в стартовій грі командного протистояння була сильнішою за другого номера японок Тіхіро Мурамацу.

    Таким чином, збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань.

    «Складно сказати, що вплинуло на мене, – сказала після гри Світоліна. – Виграла перший сет, а далі зав'язалася боротьба. Десь я зробила дуже багато помилок, десь суперниця добре відіграла. Вона активно рухалася, грала напівсвічками, які через покриття важко було відігравати. Десь я тактично помилилася. Але перемога є перемога, я рада, що змогла вибратися з цієї ситуації».

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      Теги: Еліна Світоліна Збірна України Кубок Федерації
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