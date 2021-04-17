Світоліна витягнула надскладний матч у Кубку Біллі-Джин Кінг

Збірна України достроково вийшла у кваліфікацію Світової групи

Еліна Світоліна змусила похвилюватися любителів тенісу в третьому матчі плей-оф кваліфікації Світової групи проти Японії. У зустрічі з 172 ракеткою світу Юкі Наїто українка виграла перший сет, поступилася в другому і довела гру до того, що суперниця подавала на матч. Але одеситка вчасно зібралася, перевела гру на тай-брейк, де взяла дві подачі суперниці й принесла збірній перемогу.

Вчора Юкі Наїто програла в матчі з Мартою Костюк, а Еліна Свіоліна в стартовій грі командного протистояння була сильнішою за другого номера японок Тіхіро Мурамацу.

Таким чином, збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань.

«Складно сказати, що вплинуло на мене, – сказала після гри Світоліна. – Виграла перший сет, а далі зав'язалася боротьба. Десь я зробила дуже багато помилок, десь суперниця добре відіграла. Вона активно рухалася, грала напівсвічками, які через покриття важко було відігравати. Десь я тактично помилилася. Але перемога є перемога, я рада, що змогла вибратися з цієї ситуації».



