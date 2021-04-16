Світоліна і Костюк вивели вперед українську збірну в Кубку Біллі Джин Кінг

Марта Костюк принесла другу перемогу в перший день матчевої зустрічі

Для загальної перемоги українкам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися

З двох перемог розпочала збірна України матчеву зустріч з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг. Слідом за Еліною Світоліною, успіху досягла й Марта Костюк.

Вона грала з першим номером суперниць, Юкі Наїто, і також матч не затягувала – 6:3, 6:3.

Фото: glavcom.ua

17 квітня суперниці поміняються місцями і, якщо буде потреба, команди проведуть парний поєдинок.

Для загальної перемоги українським тенісисткам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися.

Фото: glavcom.ua

В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.