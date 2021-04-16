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    Світоліна і Костюк вивели вперед українську збірну в Кубку Біллі Джин Кінг

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    Марта Костюк принесла другу перемогу в перший день матчевої зустрічі - Світоліна і Костюк вивели вперед українську збірну в Кубку Біллі Джин Кінг
    Марта Костюк принесла другу перемогу в перший день матчевої зустрічі
    Фото: glavcom.ua

    Для загальної перемоги українкам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися

    З двох перемог розпочала збірна України матчеву зустріч з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг. Слідом за Еліною Світоліною, успіху досягла й Марта Костюк.

    Вона грала з першим номером суперниць, Юкі Наїто, і також матч не затягувала – 6:3, 6:3.

    1_01Фото: glavcom.ua

    17 квітня суперниці поміняються місцями і, якщо буде потреба, команди проведуть парний поєдинок.

    Для загальної перемоги українським тенісисткам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися.

    2_03Фото: glavcom.ua

    В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.

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    Теги: Еліна Світоліна Марта Костюк Кубок Федерації
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