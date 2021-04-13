Світоліна розповіла, де проводила час перед заняттями в школі

Перша ракетка України розпочинала день на тенісному корті в Чорноморську

16-17 квітня збірна України проведе матч за місце в кваліфікації Фіналу Кубку Біллі Джин Кінг-2022 проти Японії. Нашій команді вдалося зібрати всіх найсильніших, у той час як суперники не зможуть розраховувати на другу ракетку світу Наомі Осаку.

Перший номер українок Еліна Світоліна розповіла, як проводить час в Одесі, а також поділилася спогадами з дитинства.

«Тут я провела дуже багато годин на кортах. Я приїжджала сюди рано вранці. Грали тут і лише потім їхали в школу. Це особливе для мене місце. Завжди дуже приємно грати вдома, виникають неймовірні почуття. На жаль, не буде багато глядачів. Але постараюся якомога краще відіграти свої матчі і принести перемогу команді, – розповіла Еліна прес-службі федерації тенісу.

– Я приїхала трохи раніше і змогла побачитися з бабусею, з татом і мамою…»

За збірну України також зіграють Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Через дискваліфікацію не зможе вийти на корт Даяна Ястремьска, а Леся Цуренко і Катерина Бондаренко поступаються іншим гравцям збірної в рейтингу.