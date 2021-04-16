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    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині

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    Лідер збірної України Еліна Світоліна сьогодні здобула впевнену перемогу у двох сетах - Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Лідер збірної України Еліна Світоліна сьогодні здобула впевнену перемогу у двох сетах
    Фото: Артем Худолєєв

    Для загальної перемоги українкам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися

    З двох перемог розпочала збірна України матчеву зустріч з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг в Чорноморську (Одеська область).

    Спочатку Еліна Світоліна здолала Тіхіро Мурамацу: 6:3, 6:2.

    Слідом за Еліною, успіху досягла й Марта Костюк. Вона грала з першим номером суперниць, Юкі Наїто, і також матч не затягувала – 6:3, 6:3.

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    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
    Фото: Артем Худолєєв

    Для загальної перемоги українським тенісисткам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися.

    В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Кубок Федерації
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