Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині

Лідер збірної України Еліна Світоліна сьогодні здобула впевнену перемогу у двох сетах

Для загальної перемоги українкам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися

З двох перемог розпочала збірна України матчеву зустріч з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг в Чорноморську (Одеська область).

Спочатку Еліна Світоліна здолала Тіхіро Мурамацу: 6:3, 6:2.

Слідом за Еліною, успіху досягла й Марта Костюк. Вона грала з першим номером суперниць, Юкі Наїто, і також матч не затягувала – 6:3, 6:3.

Для загальної перемоги українським тенісисткам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися.

В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.

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