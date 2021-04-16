Як минув перший день тенісного протистояння між українками та японками на Одещині
Для загальної перемоги українкам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися
З двох перемог розпочала збірна України матчеву зустріч з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг в Чорноморську (Одеська область).
Спочатку Еліна Світоліна здолала Тіхіро Мурамацу: 6:3, 6:2.
Слідом за Еліною, успіху досягла й Марта Костюк. Вона грала з першим номером суперниць, Юкі Наїто, і також матч не затягувала – 6:3, 6:3.
Для загальної перемоги українським тенісисткам вистачить виграти одну з трьох зустрічей, що залишилися.
В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.