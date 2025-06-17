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Світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця
Матвій є сином срібної призерки чемпіонату світу 199 року з легкої атлетики Анжели Балахонової
фото: Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation

Дюплантіс привітав Строгалєва та припустив, що колись вони зустрінуться на офіційних змаганнях

Світовий рекордсмен у стрибках зі жердиною Мондо Дюплантіс прокоментував побиття українцем його рекорду серед юнаків у віці 12 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

12-річний український стрибун з жердиною Матвій Строгалєв показав найкращий результат в історії серед спортсменів віком 12 років. На юнацькому чемпіонаті України Строгалєв взяв планку 4.00 м, на три сантиметри покращивши рекорд дворазового олімпійського чемпіона Армана Дюплантіса, який у січні 2012 року у приміщенні американського Ріно взяв висоту 3.97 м.

У неділю, 15 червня, у шведському Стокгольмі відбувся етап Діамантової ліги-2025, на якому також пройшли змагання зі стрибків з жердиною. На них Дюплантіс удванадцяте оновив світовий рекорд, підкоривши планку 6.28 м.

Встановивши світовий рекорд в дорослій категорії, Дюплантіс прокоментував побиття його топрезультату серед 12-річних стрибунів. Він привітав українця та припустив, що колись вони зустрінуться на офіційних змаганнях.

«Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава [Магучіх] показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом. Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним», – сказав Дюплантіс.

Матвій є сином срібної призерки чемпіонату світу 199 року з легкої атлетики Анжели Балахонової та учасника Олімпіади-2004 від Росії Вадима Строгалєва.

Дюплантісу, згідно з неофіційною статистикою, належать рекорди ще у п'яти вікових категоріях – від семи (2.33 м) до 11 років (3.91 м).

У 13-річному віці найвище стрибав норвежець Пол Гауген Ліллефоссе. Майбутній бронзовий призер чемпіонату Європи-2022 у травні 2015 року подолав планку 4.65 м.

Теги: стрибки з жердиною Арман Дюплантіс легка атлетика

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