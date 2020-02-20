Володимир Кличко назвав боксера, який його відмолотив у 2015-му, «незграбним»



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Володимир Кличко отримав від Тайсона Ф'юрі трохи тумаків Boxrec

Наш легендарний чемпіон здавна ставиться до Тайсона Ф’юрі по-особливому

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі українець Володимир Кличко поділився думкою про британця Тайсона Ф'юрі, чиїм найближчим суперником стане американець Діонтей Вайлдер, чинний чемпіон світу за версією WBC.

Матч-реванш Вайлдер - Ф'юрі відбудеться в Лас-Веґасі в ніч з 22 на 23 лютого за київським часом. У першому поєдинку в грудні 2018 року судді зафіксували нічию.

«Як боксер, я б сказав, що Ф'юрі дійсно незграбний – через його габарити і те, як він переміщається по рингу. Але він, будучи таким великим, досить мобільний», - наводить слова Кличка BoxingScene.

Нагадаємо, в 2015 році Ф'юрі переміг Кличка одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира пояси WBA, IBF, WBO і IBO.