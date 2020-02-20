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    Володимир Кличко назвав боксера, який його відмолотив у 2015-му, «незграбним»

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    Володимир Кличко отримав від Тайсона Ф'юрі трохи тумаків - Володимир Кличко назвав боксера, який його відмолотив у 2015-му, «незграбним»
    Володимир Кличко отримав від Тайсона Ф'юрі трохи тумаків
    Boxrec

    Наш легендарний чемпіон здавна ставиться до Тайсона Ф’юрі по-особливому

    Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі українець Володимир Кличко поділився думкою про британця Тайсона Ф'юрі, чиїм найближчим суперником стане американець Діонтей Вайлдер, чинний чемпіон світу за версією WBC.

    Матч-реванш Вайлдер - Ф'юрі відбудеться в Лас-Веґасі в ніч з 22 на 23 лютого за київським часом. У першому поєдинку в грудні 2018 року судді зафіксували нічию.

    «Як боксер, я б сказав, що Ф'юрі дійсно незграбний – через його габарити і те, як він переміщається по рингу. Але він, будучи таким великим, досить мобільний», - наводить слова Кличка BoxingScene.

    Нагадаємо, в 2015 році Ф'юрі переміг Кличка одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

     Читайте також: Вайлдер і Ф'юрі ефектно поштовхалися напередодні реваншу
    Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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