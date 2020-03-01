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    Бій Ф'юрі - Вайлдер офіційно став трилогією

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    Дилогія стає трилогією - Бій Ф'юрі - Вайлдер офіційно став трилогією
    Дилогія стає трилогією

    Третій бій Тайсон Ф'юрі - Діонтей Вайлдер офіційно підтверджено

    У неділю, 1 березня, промоутер Боб Арум, який представляє інтереси новоспеченого чемпіона WBC, підтвердив, що Тайсон Ф'юрі - Діонтей Вайлдер проведуть третій бій.

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    Команда американця активувала опцію на реванш, що була прописана у контракті на бій й була такою собі страховкою для Вайлдера. Хто ж знав, що вона знадобиться йому вже після сьомого раунду.

    Бій Ф'юрі - Вайлдер ІІІ заплановано на липень 2020, іншої інформації про новий реванш наразі нема.

    Нагадаємо, що другий бій викликав неймовірну зацікваленість у фанатів боксу та приніс шалені заробітки промоутерам - біля 800 000 платних трансляцій говорять самі за себе. Боксери заробили найбільші у своїй кар’єрі гонорари й нема жодних причин, щоб відмовлятися від нових надзаробітків.

    Щоправда, не дуже зрозуміло, що зможе протиставити Ф’юрі амерканський претендент і одночасно вже колишній чемпіон у важкій вазі у плані саме боксу, але то вже питання не до промоутерів.

    бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер Боб Арум
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