Бій Ф'юрі - Вайлдер офіційно став трилогією



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Дилогія стає трилогією

Третій бій Тайсон Ф'юрі - Діонтей Вайлдер офіційно підтверджено

У неділю, 1 березня, промоутер Боб Арум, який представляє інтереси новоспеченого чемпіона WBC, підтвердив, що Тайсон Ф'юрі - Діонтей Вайлдер проведуть третій бій.

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Команда американця активувала опцію на реванш, що була прописана у контракті на бій й була такою собі страховкою для Вайлдера. Хто ж знав, що вона знадобиться йому вже після сьомого раунду.

Бій Ф'юрі - Вайлдер ІІІ заплановано на липень 2020, іншої інформації про новий реванш наразі нема.

Нагадаємо, що другий бій викликав неймовірну зацікваленість у фанатів боксу та приніс шалені заробітки промоутерам - біля 800 000 платних трансляцій говорять самі за себе. Боксери заробили найбільші у своїй кар’єрі гонорари й нема жодних причин, щоб відмовлятися від нових надзаробітків.

Щоправда, не дуже зрозуміло, що зможе протиставити Ф’юрі амерканський претендент і одночасно вже колишній чемпіон у важкій вазі у плані саме боксу, але то вже питання не до промоутерів.