  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)

    • Розсилка
    Джокович в одному з моментів фінального матчу Римі&nbsp; - Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)
    Джокович в одному з моментів фінального матчу Римі 
    Twitter АТР

    Джокович тріумфував на 36-му в своїй кар'єрі «Мастерсі»

    Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович обіграв восьмого сіяного аргентинця Дієго Шварцмана у фіналі турніру в Римі.

    За годину та 54 хвилини серб в двох сетах – 7:6, 6:3, вийшов переможцем з протистояння з Шварцманом. Рахунок в особистому протистоянні тенісистів в офіційних матчах став 5:0 на користь лідера генерації АТР.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)
    Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)
    Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)

    Джокович двічі подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував п’ять брейк-пойнтів з дев’яти. Шварцман подав один ейс, тричі помилився на подачі і реалізував три брейка.

    Серб виграв турнір в Римі в п'ятий раз в кар'єрі. Раніше він мав першість у столиці Італії в 2008, 2011, 2014 і 2015 роках.

    Крім того відзначимо, що 33-річний Джокович став найстаршим переможцем турніру. Для серба це 81-й титул у кар'єрі.

    Зауважимо, що за кількістю перемог на «Мастерсах» Джокович обійшов «короля ґрунту» іспанця Рафаеля Надаля, в активі якого 35 аналогічних титулів.

    Для 28-річного аргентинця це був дебютний фінал у кар'єрі на «Мастерсах». У разі перемоги Шварцман вперше піднявся б у топ-10 світового рейтингу.

    Читайте також: Українська тенісистка отримала грант від Фонду Розвитку «Великого шолому».
    теніс Новак Джокович Рафаель Надаль Дієґо Шварцман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies