Тенісист Джокович став п’ятиразовим чемпіоном турніру в Римі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джокович в одному з моментів фінального матчу Римі Twitter АТР

Джокович тріумфував на 36-му в своїй кар'єрі «Мастерсі»

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович обіграв восьмого сіяного аргентинця Дієго Шварцмана у фіналі турніру в Римі.

За годину та 54 хвилини серб в двох сетах – 7:6, 6:3, вийшов переможцем з протистояння з Шварцманом. Рахунок в особистому протистоянні тенісистів в офіційних матчах став 5:0 на користь лідера генерації АТР.

Джокович двічі подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував п’ять брейк-пойнтів з дев’яти. Шварцман подав один ейс, тричі помилився на подачі і реалізував три брейка.

Серб виграв турнір в Римі в п'ятий раз в кар'єрі. Раніше він мав першість у столиці Італії в 2008, 2011, 2014 і 2015 роках.

Крім того відзначимо, що 33-річний Джокович став найстаршим переможцем турніру. Для серба це 81-й титул у кар'єрі.

Зауважимо, що за кількістю перемог на «Мастерсах» Джокович обійшов «короля ґрунту» іспанця Рафаеля Надаля, в активі якого 35 аналогічних титулів.

Для 28-річного аргентинця це був дебютний фінал у кар'єрі на «Мастерсах». У разі перемоги Шварцман вперше піднявся б у топ-10 світового рейтингу.