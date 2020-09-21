Чотири українки дізналися перших суперниць по кваліфікації на «Ролан Гаррос»



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Киянка Марта Костюк спробує на кортах у Парижі повторити досягнення турніру US Open-2020 Свтілина - Великий теніс України

Чотири українські тенісистки боротимуться за місця в основній сітці турніру у Франції

Українські тенісистки, які стартуватимуть з кваліфікаційного етапу турніру категорії Grand Slam – «Ролан Гаррос», отримали перших опоненток.

Марта Костюк (119 в WTA) отримала другий номер посіву і на старті кваліфікації зустрінеться з Ізабеллою Шиніковою (201) з Болгарії. Киянка двічі перемагала представницю Болгарії на харді, в тому числі в цьому році на 60-тисячнику в Єгипті. Костюк вдруге зіграє в кваліфікації «Ролан Гаррос» (у 2018 році вона поступилася в другому раунді).

Леся Цуренко (137), посіяна під 13-м номером, у першому раунді зіграє проти Чагли Буюкакчай (173) з Туреччини. Українка виграла всі чотири зустрічі з туркенею, дві з яких були здійснені на ґрунтових турнірах ITF в 2008-09 роках. Цуренко попередні п'ять років відразу стартувала в основній сітці турніру і візьме участь в кваліфікації вперше з 2014 року.

Ангеліна Калініна (152) почне виступ у Парижі матчем проти сьомої ракетки кваліфікації швейцарки Вікторії Голубіч (129). У 2013 році тенісистки зустрічалися у другому колі турніру ITF в Ліможі, в якому перемогу здобула українка. Для Калініної це вже четверта поспіль виступ у кваліфікації Ролан Гаррос. Раніше їй не вдавалося пробитися в основну сітку.

Також відзначимо, що Дарина Снігур (219) свій дебютний матч на дорослому «Ролан Гаррос» проведе проти 17-ї сіяної представниці Австрії Барбари Хаас (142).

Додамо, матчі жіночої кваліфікації стартуватимуть з 22 вересня.

Джерело: Великий теніс України