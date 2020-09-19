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    Світоліна приголомшливо програла у чвертьфіналі турніру в Римі

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    Обігравши росіянок Павлюченкову і Кузнєцову, в Римі Еліна Світоліна зупинилася у чвертьфіналі - Світоліна приголомшливо програла у чвертьфіналі турніру в Римі
    Обігравши росіянок Павлюченкову і Кузнєцову, в Римі Еліна Світоліна зупинилася у чвертьфіналі
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Еліна може спокійно готуватися до старту на Rolan Garros

    Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

    У чвертьфіналі Еліна програла 19-й тенісистці планети Маркеті Вондроушовій з Чехії – 3:6, 0:6.

    Матч тривав годину і 22 хвилини.

    Вондроушова в півфіналі зіграє з переможницею пари Еліс Мертенс (Бельгія) – Кароліна Плішкова (Чехія).

    А Світоліна тепер може зосередитися на підготовці до останнього цьогоріч турніру із серії Grand Slam – Roland Garros стартує уже через тиждень, 27 вересня. Вихід у чвертьфінал у Римі дозволить Еліні піднятися в світовому рейтингу з шостого місця на п’яте.

    В іншому півфіналі римського турніру румунка Сімона Халеп, яка в 1/8 фіналу обіграла українку Даяну Ястремську, зустрінеться з іспанкою Ґарбіньє Муґурусою.

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла дворазову переможницю Grand Slam з Росії
    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Кароліна Плішкова Маркета Вондроушова Еліс Мертенс Ґарбіньє Муґуруса Roland Garros
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