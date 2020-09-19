Світоліна приголомшливо програла у чвертьфіналі турніру в Римі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обігравши росіянок Павлюченкову і Кузнєцову, в Римі Еліна Світоліна зупинилася у чвертьфіналі Світлина - Instagram Еліни Світоліної

Еліна може спокійно готуватися до старту на Rolan Garros

Шоста ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

У чвертьфіналі Еліна програла 19-й тенісистці планети Маркеті Вондроушовій з Чехії – 3:6, 0:6.

Матч тривав годину і 22 хвилини.

Вондроушова в півфіналі зіграє з переможницею пари Еліс Мертенс (Бельгія) – Кароліна Плішкова (Чехія).

А Світоліна тепер може зосередитися на підготовці до останнього цьогоріч турніру із серії Grand Slam – Roland Garros стартує уже через тиждень, 27 вересня. Вихід у чвертьфінал у Римі дозволить Еліні піднятися в світовому рейтингу з шостого місця на п’яте.

В іншому півфіналі римського турніру румунка Сімона Халеп, яка в 1/8 фіналу обіграла українку Даяну Ястремську, зустрінеться з іспанкою Ґарбіньє Муґурусою.

Читайте також: Еліна Світоліна перемогла дворазову переможницю Grand Slam з Росії