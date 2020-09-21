Українська тенісистка отримала грант від Фонду Розвитку «Великого шолому»



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Калініна стала однією з учасниць програми Grand Slam Development Fund

Уродженка Києва тенісистка Ангеліна Калініна отримала грант від Фонду Розвитку «Великого шолому» - Grand Slam Development Fund.

Цього року 29 гравців з 22 країн отримали гранти Grand Slam Development Fund, які надаються Фондом Розвитку «Великого шолому». Загальна сума, яку отримали тенісисти, становить 650 тис. дол. 13 жінок та 10 чоловіків отримали по 25 тис. дол., ще по три жінки та чоловіки – по 12,5 тис. дол. Серед тих, хто був номінований на максимальний чек, представниця України Калініна.

«Великий шолом» дуже радий мати можливість інвестувати в розвиток цих талановитих молодих гравців, особливо після безпрецедентної перерви в професійному тенісі цього року. Багато хто з сьогоднішніх провідних професіоналів отримали підтримку «GSDF» на початку своєї кар'єри, а гранти International Player Grand Slam допоможуть гравцям стати зірками майбутнього», - відзначив директор Ради «Великого шолома» Білл Бебкок.

Примітно, що чотири переможці гранту цього року вже брали участь в основній сітці турнірів Grand Slam в цьому році, при цьому словенка Кайя Юван брала участь в основній сітці, як на Відкритому чемпіонаті Австралії, так і на Відкритому чемпіонаті США, а Калініна, Суміта Нагано і Тьяго Сейбот Вілд брали участь в змаганнях основної сітки на US Open.

Зазначено, що п'ятнадцять гравців, які отримали гранти International Player Grand Slam Grants з 2017 року, мають намір взяти участь в основній сітці «Ролан Гаррос» наступного тижня, а ще 18 гравців візьмуть участь у кваліфікації в Парижі на цьому тижні.

Крім того додамо, дані грошові гранти тенісисти можуть використовувати тільки на оплату подорожей або проживання під час виступу на турнірах, а також на розширення своєї команди.

Довідка: 23-річна Калініна ексвосьма ракетка світу в юніорському рейтингу, переможниця одного юніорського турніру «Великого шолома» в парному розряді (Australian Open-2014 року), фіналістка одного юніорського турніру «Великого шолома» в одиночному розряді (US Open-2014 року), фіналістка одного юніорського турніру «Великого шолома» в парному розряді (Вімблдон-2013) та переможниця тенісного турніру юнацької Олімпіади в парному розряді.

Джерело: tennis.com.au