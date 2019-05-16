Тенісист Кірйос кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді



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Австралійський тенісист Нік Кірйос відзначився черговою одіозною витівкою на змаганнях категорії «Мастерс» в Римі (Італія)

24-річний тенісист був дискваліфікований з матчу другого кола турніру проти норвежця Каспера Рууда за рахунку 1:1 по партіях. Під час одного з переходів в третьому сеті він отримав попередження від судді за зламану ракетку, але не погодився з ним. Австралієць викинув стілець на корт, зібрав сумку і пішов з корту.

Уже після того, як Кірйос покинув корт, він був дискваліфікований суддею. Рахунок по геймах на той момент був 2:1 на користь Рууда, норвежець вів без брейка.

Нагадаємо, після свого стартового матчу на турнірі Кірйос дав інтерв'ю, в якому жорстко розкритикував ряд представників еліти АТР туру, серед яких Новак Джокович, Рафаель Надаль і Фернандо Вердаско.

Джерело: Чемпионат.com