Світоліна оплатила операцію 16-літній українській тенісистці
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Дарина Лопатецька
btu.org.ua
Провідна українська тенісистка допомогла 231-й «ракетці» світу Дарині Лопатецькій
Шоста «ракетка» світу Еліна Світоліна оплатила операцію 16-літній 231-й «ракетці» рейтингу WTA Дарині Лопатецькій з Харкова.
Про це повідомляє «Большой теннис Украины» з посиланням на сестру юної тенісистки Марію Лопатецьку.
«Нещодавно закінчилася операція Дарини. Все пройшло успішно. Хочемо подякувати всім, хто допоміг нашій сім’ї. Окремо дякуємо Еліні Світоліній, яка оплатила операцію», - повідомила Марія.
Раніше родина Лопатецької оголосила збір 12 000 євро на лікування. У чемпіонки трьох турнірі ITF сезону розрив меніску.