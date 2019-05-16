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    Світоліна оплатила операцію 16-літній українській тенісистці

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    Дарина Лопатецька - Світоліна оплатила операцію 16-літній українській тенісистці
    Дарина Лопатецька
    btu.org.ua

    Провідна українська тенісистка допомогла 231-й «ракетці» світу Дарині Лопатецькій

    Шоста «ракетка» світу Еліна Світоліна оплатила операцію 16-літній 231-й «ракетці» рейтингу WTA Дарині Лопатецькій з Харкова.

    Про це повідомляє «Большой теннис Украины» з посиланням на сестру юної тенісистки Марію Лопатецьку.

    «Нещодавно закінчилася операція Дарини. Все пройшло успішно. Хочемо подякувати всім, хто допоміг нашій сім’ї. Окремо дякуємо Еліні Світоліній, яка оплатила операцію», - повідомила Марія.

    Раніше родина Лопатецької оголосила збір 12 000 євро на лікування. У чемпіонки трьох турнірі ITF сезону розрив меніску.

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