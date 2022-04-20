Тенісисти із Росії та Білорусі будуть усунені від найпрестижнішого турніру світу

Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті

Російські та білоруські спортсмени продовжують ставати вигнанцями у світовому спорті. Цього разу тенісисти цих ворожих країн будуть усунені від одного з найпрестижніших тенісних турнірів планети. Про це повідомляє The New York Times.

Вімблдон-2022 швидше за все відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Ці країни ведуть відкриту війну проти України.

За інформацією видання, організатори турніру начебто вже прийняли таке жорстке, але справедливе рішення у сторону російських тенісистів. Також не виключено, що вслід за росіянами до змагань не будуть допущені білоруси.

Раніше повідомлялося, що тенісисти цих ворожих країн зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо публічно засудять агресію своїх держав у бік України.

Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті. Відзначимо, що представники цих країн-ворогів вже були відсторонені від командних змагань – Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, російський футбол після запровадження потужних санкцій проти РФ втрачає гроші та іноземних футболістів. За підрахунками журналістів, із 120 легіонерів, які були в футбольних клубах Росії на момент початку повномасштабної російсько-української війни, залишило територію країни-агресора 37, що становить більше 30% від загальної кількості іноземців російського футболу.