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    Події в Україні

    Ракетні удари триватимуть по всій території України – міноборони Британії

    Зберігається загроза ракетних ударів по важливих об&rsquo;єктах по всій території України - Ракетні удари триватимуть по всій території України – міноборони Британії
    Зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України
    фото з відкритих джерел

    Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України

    За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів. Про це повідомляє міноборони Британії у Твіттер.

    За даними британської розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.

    Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України – зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.

    Раніше британська розвідка оновила карту війни в Україні. Раніше британська розвідка назвала наступні цілі російських атак.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари триватимуть по всій території України – міноборони Британії