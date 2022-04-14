Третина іноземних футболістів уже втекла з підсанкційної Росії

Чемпіонат Росії з футболу зумів зберегти лише тих гравців-легіонерів, які отримують зарплати через офшори

Російський футбол після запровадження потужних санкцій проти РФ втрачає гроші та іноземних футболістів. Про це йдеться в матеріалі видання «Осторожно, медіа».

За підрахунками журналістів, із 120 легіонерів, які були в футбольних клубах Росії на момент початку повномасштабної російсько-української війни, залишило територію країни-агресора 37, що становить більше 30% від загальної кількості іноземців російського футболу. Цьому сприяло і рішення Міжнародної федерації футболу дозволити іноземцям, які грають за російські клуби, знайти собі інше робоче місце поза межами відповідного трансферного вікна (періоду, коли дозволені переходи футболістів з одного клубу до іншого – ред.).

Зокрема, футбольний клуб «Краснодар» залишили усі легіонери, які перебували на контракті. Це відбулося після зборів іноземних футболістів «Краснодару», де вони, очолювані капітаном команди, поляком Гжегожем Криховяком, ухвалити таке рішення.

Лише чотири клуби – московські «Локомотив», «Спартак» та ЦСКА, а також «Зеніт» (Санкт-Петербург) – зуміли зберегти у своїх складах іноземних футболістів. Видання пояснює, що гравці цих команд отримують зарплати на зареєстровані на них офшорні рахунки. Зарплати цим футболістам перераховуються у євро та від пов’язаних із власниками клубів іноземних юридичних осіб, на рахунках яких ще залишилася валюта.

Щодо перспектив російського футболу під світовими санкціями, то більшість експертів, зокрема, колишній керівник двох московських футбольних клубів, «Локомотив» і «Москва», Юрій Білоус, упевнені – на цю галузь професійного спорту у РФ чекає відкат до рівня 90-х років минулого століття. Клуби не зможуть грати на міжнародній арені, заробляти нормальні гроші, купувати іноземних гравців. Усе це позначиться на фінансовому стані команд, тож навіть російські футболісти почнуть тікати за кордон.

Втім, зазначають експерти, для російських гравців існує реальна небезпека того, що європейські клуби будуть просто їх ігнорувати через війну, яку їхня країна розв’язала проти України.

Нагадаємо, після російського вторгнення на територію України міжнародна спортивна спільнота заборонила або обмежила участь росіян і білорусів у різних змаганнях.

Збірну Росії відсторонено від участі у Всесвітніх іграх цього літа, крім того, санкції торкнулися спортсменів легкої атлетики, тенісу, футболу, хокею,біатлону, гандболу, ковзанярського спорту та фігурного катання, лижного спорту, гімнастики, дзюдо, боксу, волейболу та регбі. Міжнародні змагання, які мали відбутися в Росії у 2022 році, перенесено до інших країн.

А футбольну збірну Росії викинули навіть із ігрового симулятора FIFA 22.