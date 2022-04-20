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    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)

    Санкції повернули на вулиці російських міст такі ж довжелезні черги, які були в останні роки існування СРСР - Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції повернули на вулиці російських міст такі ж довжелезні черги, які були в останні роки існування СРСР
    фото із соцмереж

    Російські ЗМІ повідомляють про численні проблеми у всіх галузях вітчизняної економіки

    Попри бравурну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що країна витримала перший санкційний удар, новини в російських ЗМІ говорять протилежне.

    Зокрема, у матеріалах російської філії «Радіо Свобода» згадуються коментарі представників тамтешнього бізнесу про те, що країна «лягає» під Китай, а деякі галузі російської економіки уже перебувають на порозі краху – зокрема, життєво важливих ліків у аптеках різних регіонів РФ залишилося на кілька тижнів.

    Російські регіональні ЗМІ також б’ють на сполох. Так, у Набережних Челнах (Татарстан) фіксують збільшення крадіжок у супермаркетах, а місцевий автогігант КамАЗ не може знайти нормальні російські запчастини для вантажівок.

    У Ростовській області, яка безпосередньо прилягає до території українського Донбасу, говорять про крах транспортної галузі. Південні регіони РФ обурюються вимогам ефективного господарювання на вітчизняній сільськогосподарській техніці.

    У Омській області ЗМІ пишуть про зростання цін на автомобілі. Так, російська «Лада» уже коштує близько $25 тис., а іномарки, які ще продаються в регіоні, зрівнялися за ціною із трикімнатною квартирою в адміністративному центрі області. Також у Омській області настільки зросла вартість ремонту імпортної побутової техніки, що легше її викинути, як стверджують місцеві сайти.

    Санкції вдарили по різних регіонах Російської Федерації. У Калінінграді люди займають чергу за цементом з 5-ї ранку. У Нижньому Новгороді та околицях ціни на домовини і пам’ятники зросли у 2,5 рази. Волгоградські лікарні відчули дефіцит паперу, потрібно для проведення кардіологічних досліджень, зокрема, електрокардіограми. Жителі Нижнього Тагілу та Пскова обурюються зростанню цін на пральні порошки та побутову хімію. А у Кургані люди можуть залишитися без ковбас – бо місцевий м’ясокомбінат не може тепер отримати деталі для виробництва з Німеччини.

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    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)
    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)

    Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

    Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.

    Теги: росія окупанти ЗМІ санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)