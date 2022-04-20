Санкції бомблять Росію. Збірка показових новин (фото)

Санкції повернули на вулиці російських міст такі ж довжелезні черги, які були в останні роки існування СРСР

Російські ЗМІ повідомляють про численні проблеми у всіх галузях вітчизняної економіки

Попри бравурну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що країна витримала перший санкційний удар, новини в російських ЗМІ говорять протилежне.

Зокрема, у матеріалах російської філії «Радіо Свобода» згадуються коментарі представників тамтешнього бізнесу про те, що країна «лягає» під Китай, а деякі галузі російської економіки уже перебувають на порозі краху – зокрема, життєво важливих ліків у аптеках різних регіонів РФ залишилося на кілька тижнів.

Російські регіональні ЗМІ також б’ють на сполох. Так, у Набережних Челнах (Татарстан) фіксують збільшення крадіжок у супермаркетах, а місцевий автогігант КамАЗ не може знайти нормальні російські запчастини для вантажівок.

У Ростовській області, яка безпосередньо прилягає до території українського Донбасу, говорять про крах транспортної галузі. Південні регіони РФ обурюються вимогам ефективного господарювання на вітчизняній сільськогосподарській техніці.

У Омській області ЗМІ пишуть про зростання цін на автомобілі. Так, російська «Лада» уже коштує близько $25 тис., а іномарки, які ще продаються в регіоні, зрівнялися за ціною із трикімнатною квартирою в адміністративному центрі області. Також у Омській області настільки зросла вартість ремонту імпортної побутової техніки, що легше її викинути, як стверджують місцеві сайти.

Санкції вдарили по різних регіонах Російської Федерації. У Калінінграді люди займають чергу за цементом з 5-ї ранку. У Нижньому Новгороді та околицях ціни на домовини і пам’ятники зросли у 2,5 рази. Волгоградські лікарні відчули дефіцит паперу, потрібно для проведення кардіологічних досліджень, зокрема, електрокардіограми. Жителі Нижнього Тагілу та Пскова обурюються зростанню цін на пральні порошки та побутову хімію. А у Кургані люди можуть залишитися без ковбас – бо місцевий м’ясокомбінат не може тепер отримати деталі для виробництва з Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.