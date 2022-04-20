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    Події в Україні

    Москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР» на тлі невдач на фронті

    &laquo;Міністра внутрішніх справ ЛНР&raquo; Ігоря Корнета заарештовано - Москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР» на тлі невдач на фронті
    «Міністра внутрішніх справ ЛНР» Ігоря Корнета заарештовано
    фото: Головне управління розвідки Міноборони

    Арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва «республіки»

    Федеральна служба безпеки Росії на тлі невдач на фронті заарештувала так званого «міністра внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    За даними української сторони, його арешт вже викликав негативну реакцію серед представників «республіки».

    «За отриманою ГУР МО України інформацією, «міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор» Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

    Арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва «республіки», які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови «ЛНР» Пасічника прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді», – йдеться у повідомленні.

    Таким чином, «чистки» в політичному керівництві т. зв. ЛНР свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками «ЛНР» в умовах ведення війни з Україною. «За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, Росія намагається в максимально зжаті строки налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України», – зазначили у розвідці.

    Як раніше повідомлялося, українська розвідка назвала основні проблеми російської армії. До слова, раптово помер «заслужений розвідник» Росії В'ячеслав Трубніков.

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    Теги: розвідка росія окупанти «ЛНР» Міноборони війна арешт Україна окупація #stoprussia
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    Москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР» на тлі невдач на фронті