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    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні

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    Барбора Стрицова - Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Барбора Стрицова

    Барбора Стрицова вперше виграла турнір «Великого шолома» в парному розряді

    Чеська тенісистка Барбора Стрицова, яка виграла Вімблдон в парі з представницею Китайського Тайбея Се Шувей,на честь перемоги влаштувала вечірку в Празі. Під час бурхливого святкування 33-річна спортсменка зняла футболку, залишившись в бюстгальтері. У такому вигляді Барбора танцювала на очах своїх друзів і членів сім'ї, повідомляє Daily Mail.

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    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні
    Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні

    У фінальному матчі Вімблдону треті сіяні Барбора Стрицова і Се Шувей завдали поразки четвертій парі турніру канадці Габріелі Дабровські і китаянці Сюй Іфань, з рахунком 6:2, 6:4.

    Барбора Стрицова вперше виграла турнір «Великого шолома» в парному розряді. Раніше її кращим результатом на Вімблдоні був вихід в чвертьфінал в 2013 році. Барбора стала першою ракеткою світу в парному розряді.

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