Тенісистка Стрицова роздяглася до нижньої білизни, святкуючи перемогу на Вімблдоні



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Барбора Стрицова

Барбора Стрицова вперше виграла турнір «Великого шолома» в парному розряді

Чеська тенісистка Барбора Стрицова, яка виграла Вімблдон в парі з представницею Китайського Тайбея Се Шувей,на честь перемоги влаштувала вечірку в Празі. Під час бурхливого святкування 33-річна спортсменка зняла футболку, залишившись в бюстгальтері. У такому вигляді Барбора танцювала на очах своїх друзів і членів сім'ї, повідомляє Daily Mail.

У фінальному матчі Вімблдону треті сіяні Барбора Стрицова і Се Шувей завдали поразки четвертій парі турніру канадці Габріелі Дабровські і китаянці Сюй Іфань, з рахунком 6:2, 6:4.

Барбора Стрицова вперше виграла турнір «Великого шолома» в парному розряді. Раніше її кращим результатом на Вімблдоні був вихід в чвертьфінал в 2013 році. Барбора стала першою ракеткою світу в парному розряді.