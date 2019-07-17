Еліна Світоліна показала своєму французькому любасу Майдан Незалежності (фото)



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Еліна Світоліна з Ґаелем Монфісом з Лондона прибули в Україну Instagram

Ґаель і Еліна цими днями насолоджуються українською столицею

Поствімблдонську паузу у виступах українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм французьким коханим Ґаелем Монфісом проводять в Україні. Після Одеси пара приїхала в Київ і зокрема погуляла по Хрещатику та Майдану Незалежності.

Еліна і Ґаель у Києві

Нагадаємо, що на Вімблдонському турнірі Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam.