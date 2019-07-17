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    Еліна Світоліна показала своєму французькому любасу Майдан Незалежності (фото)

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    Еліна Світоліна з Ґаелем Монфісом з Лондона прибули в Україну - Еліна Світоліна показала своєму французькому любасу Майдан Незалежності (фото)
    Еліна Світоліна з Ґаелем Монфісом з Лондона прибули в Україну
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    Ґаель і Еліна цими днями насолоджуються українською столицею

    Поствімблдонську паузу у виступах українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм французьким коханим Ґаелем Монфісом проводять в Україні. Після Одеси пара приїхала в Київ і зокрема погуляла по Хрещатику та Майдану Незалежності.

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    Еліна і Ґаель у Києві

    Нагадаємо, що на Вімблдонському турнірі Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam.

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