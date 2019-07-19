На US Open рекордно підвищили призові
US Open
Загальний призовий фонд змагань зріс до 57 мільйонів доларів
Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу US Open рекордно підвищили суму призових.
Тепер вона сягає 57 мільйонів доларів, інформує сайт змагань. Це на 4 мільйони більше, ніж минулого року.
Чемпіони одиночних розрядів отримають 2019 року по 3,85 мільйона – на 50 тисяч більше. Переможені у першому колі отримають по 58 тисяч – на 4 тисячі більше.
У парних розрядах зароблять від 17 тисяч на двох після поразки в першому колі до 740 тисяч за титул.
US Open 2019 року відбуватиметься з 26 серпня по 8 вересня. Кваліфікація стартує 19 серпня.