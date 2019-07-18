Організатори US Open порушать правила заради 15-літньої тенісистки



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Корі Гауфф Твіттер

Американка Корі Гауфф отримає позачергове запрошення на турнір

Організатори US Open готові піти на порушення правил заради 15-літньої американської тенісистки Корі Гауфф.

Гауфф счинила гучну сенсацію на останньому Вімблдонському турнірі, коли дійшла до четвертого кола змагань, здолавши співвітчизницю Вінус Вільямс, словенку Полону Герцог та Магдалену Рибарикову зі Словаччини.

За чинними правилами, Гауфф не може розраховувати на вайлд-кард на US Open, оскільки вже використала три таких запрошення за рік, інформує New York Post.

Однак організатори змагань готові зробити виключення для юної тенісистки. А в WTA уже повідомили, що не будуть цьому перечити.

US Open стартує 26 серпня.