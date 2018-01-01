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    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)

    Активістка закликала всіх спортсменів відмовитися від хутряних виробів
    Активістка організації РЕТА (Люди за етичне поводження з тваринами) влаштувала акцію протесту в олімпійському Пхьончхані. У мінус 16 градусів морозу дівчина роздяглася до спідньої білизни і протестувала з гаслом «Чемпіони не носять хутро». Активістка закликала спортсменів відмовитися від хутряних виробів. «З такою кількістю
    • Сьогодні, 07:36
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    Активістка закликала всіх спортсменів відмовитися від хутряних виробів

    Активістка організації РЕТА (Люди за етичне поводження з тваринами) влаштувала акцію протесту в олімпійському Пхьончхані.

    У мінус 16 градусів морозу дівчина роздяглася до спідньої білизни і протестувала з гаслом «Чемпіони не носять хутро».

    Активістка закликала спортсменів відмовитися від хутряних виробів.

    «З такою кількістю альтернатив, немає ніяких виправдань тим, хто носить хутро. Так мені зараз холодно, але це ніщо в порівнянні з тим, що тварини переживають на хутряних фермах. Ми просимо всіх тут відмовитися від одягу з хутра», - закликала активістка.

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    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)
    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)
    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)
    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)
    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)
    Напівоголена дівчина в 16 градусів морозу влаштувала акцію протесту на Олімпіаді-2018 (фото)

    6 лютого стало відомо, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх в Пхьончхані можуть бути скасовані, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу.

    Джерело: Сегодня

    Олімпійські Ігри
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