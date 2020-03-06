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    Трагедія: Сергій Стаховський зазнав дошкульної поразки від тайванця в Кубку Девіса

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    Сергій Стаховський зазнав несподіваної поразки - Трагедія: Сергій Стаховський зазнав дошкульної поразки від тайванця в Кубку Девіса
    Сергій Стаховський зазнав несподіваної поразки
    Лідія Оскірко

    Наша команда сенсаційно поступається у матчі з Тайванем

    На корті запорізького палацу спорту «Юність» стартував матч плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса з тенісу між збірними України і Тайваню.

    Першими на корт вийшли лідер української команди Сергій Стаховський (АТР №167) та Цзен Чжуньсінь (АТР №279). Українець впевнено виграв перший сет. Але потім сенсаційно поступився у двох наступних – 6:3, 1:6, 2:6.

    Матч тривав дві години і п'ять хвилин. Важко сказати, що вплинуло на гру Стаховського більше - неймовірний ажіотаж, який панує навколо матчу, загроза перенесення поєдинку через коронавірус чи сила перспективного опонента. 

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    Цзен Чжуньсінь перевершив себе

    У другому матчі на корт «Юності» найближчим часом вийдуть Ілля Марченко і У Дунлінь.

     Читайте також: Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса Цзен Чжуньсінь
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