  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем

    davis cup
    • Артем Худолєєв
    • Розсилка
    Збірна України з тенісу - Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Збірна України з тенісу
    Фото: ФТУ

    Наші тенісисти є фаворитами двобою

    Чоловіча збірна України з тенісу розпочинає свій новий похід за можливістю зіграти у фінальній частині Кубку Девіса. Першим суперником наших хлопців на цьому шляху в поєдинку плей-оф Першої Світової групи стане збірна Тайваню.

    Переможець цієї гри буде у вересні боротися за вихід у кваліфікацію розіграшу Davis Cup Finals-2021 з тими збірними, які програють на відбірковому етапі сезону-2020.



    Суперники зіграють на хардовому корті в Запоріжжі. Варто зазначити, що в цьому місті Україна вперше зіграє у рамках Кубка Девіса.

    Сама гра складається з п'яти поєдинків у трисетовому форматі. Дві одиночні гри відбудуться у п'ятницю, 6 березня. А вже наступного дня, у суботу, 7 березня, зіграють парні комбінації, а також, у разі потреби, два одиночні поєдинки. Отже, для загальної звитяги збірній України необхідно здобути перемоги в щонайменше трьох матчах.

    Збірна України

    Варто відразу зазначити, що нашій команді вдалося на цю гру зібрати оптимальний склад гравців, не враховуючи Олександра Долгополова, який через проблеми зі здоров'ям з травня 2018 року не виходив на корт.

    Найрейтинговішим гравцем у складі обох команд є багаторічний лідер збірної України Сергій Стаховський, який наразі посідає у класифікації ATP 167 місце. Поки що цей сезон у Сергія складається не надто вдало, через що він навіть розмірковує про завершення кар'єри. Зокрема, наш тенісист програв три свої останні поєдинки на турнірах ATP у Нідерландах і Франції та «Челенджері» у тій ж Франції.

    Однак Стаховський досвідчений командний боєць, який завжди на всі 100% викладається в матчах за збірну. В останньому поєдинку Кубка Девіса проти Угорщини він приніс збірній Україні відразу дві перемоги, зокрема й проти гравця топ-100 світової класифікації Фучовича. Тож і цього разу ми можемо розраховувати на його перемоги в обох одиночних поєдинках, враховуючи, що в суперників немає гравців навіть у топ-200 одиночного рейтингу ATP.

    Другий номер нашої команди Ілля Марченко напередодні протистояння з тайванцями набрав чудову форму. Він виграв відразу 7 поєдинків поспіль на «Челенджерах» в Італії та Німеччині. У Марченка, як і у Стаховського, є чудові шанси на перемоги в обох одиночних поєдинках проти суперників, які перебувають нижче за нього в рейтингу.

    Ще одним важливим гравцем для збірної України є фахівець із гри в парі Денис Молчанов. Він посідає 93 позицію у парному рейтингу ATP і в суботу в третьому поєдинку ми можемо також розраховувати на його внесок у загальну перемогу.

    3 і 4 номери нашої команди - дебютанти збірної України Владислав Орлов і Віталій Сачко. Ці хлопці є майбутнім нашого чоловічого тенісу, але на даному етапі лідерами команди є саме Марченко, Молчанов та Стаховський.

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Ілля Марченко
    Сергій Стаховський
    Капітан збірної України Андрій Медведєв
    Віталій Сачко
    Денис Молчанов
    Владислав Орлов
    Ілля Марченко
    Сергій Стаховський
    Ілля Марченко
    Ілля Марченко
    Ілля Марченко
    Сергій Стаховський
    Денис Молчанов
    Ілля Марченко
    Ілля Марченко
    Віталій Сачко
    Сергій Стаховський
    Владислав Орлов
    Сергій Стаховський
    Віталій Сачко
    Владислав Орлов
    Денис Молчанов
    Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    Фото: ФТУ

    Збірна Тайваню

    Наші суперники з Азії не змогли на цей поєдинок залучити всіх своїх лідерів. Зокрема, найсильніший тайванський тенісист Джейсон Юнг, який наразі посідає 120 місце у рейтингу ATP, вирішив не їхати до України, а зіграти «Челенджер» у Мексиці.

    Тож лідером збірної Тайваню у Запоріжжі буде молодий 21-річний тенісист Тунг-Лін Ву. Наразі він перебуває на 232 позиції у рейтингу ATP і жодного разу в своїй кар'єрі не піднімався до топ-200 світової класифікації. Тунг-Лін Ву переважно грає на хардових «Челенджерах», але навряд чи він буде фаворитом у одиночних поєдинках проти наших хлопців.

    Другий номер наших суперників – 18-річна 270-та ракетка світу Чун Сін Ценг. Варто зазначити, що у 2018 році він виграв юніорські Вімблдон та Ролан Гаррос. Чун Сін Ценг, як і Тунг-Лін Ву, також грає переважно хардові «Челенджери», та його під силу обіграти нашим лідерам Стаховському та Марченку.

    У парі в Тайваню заявлені Цунг-Хуа Янг та Ченг-Пенг Сьє. Цікаво, що саме з останнім кілька останніх турнірів у парі зіграв наш Денис Молчанов.

    Якщо ж підсумовувати все зазначене вище, то саме наші тенісисти є фаворитами цієї гри. Юні Тунг-Лін Ву та Чун Сін Ценг можуть нав'язати бій нашим Марченку та Стаховському, але ми будемо вірити в наших хлопців та сподіватися, що Запоріжжя стане щасливим містом для української тенісної дружини.

    Артем Худолєєв, «Главком»

    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Тайвань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ