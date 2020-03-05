Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем davis cup

Збірна України з тенісу Фото: ФТУ

Наші тенісисти є фаворитами двобою

Чоловіча збірна України з тенісу розпочинає свій новий похід за можливістю зіграти у фінальній частині Кубку Девіса. Першим суперником наших хлопців на цьому шляху в поєдинку плей-оф Першої Світової групи стане збірна Тайваню.

Переможець цієї гри буде у вересні боротися за вихід у кваліфікацію розіграшу Davis Cup Finals-2021 з тими збірними, які програють на відбірковому етапі сезону-2020.





Суперники зіграють на хардовому корті в Запоріжжі. Варто зазначити, що в цьому місті Україна вперше зіграє у рамках Кубка Девіса.

Сама гра складається з п'яти поєдинків у трисетовому форматі. Дві одиночні гри відбудуться у п'ятницю, 6 березня. А вже наступного дня, у суботу, 7 березня, зіграють парні комбінації, а також, у разі потреби, два одиночні поєдинки. Отже, для загальної звитяги збірній України необхідно здобути перемоги в щонайменше трьох матчах.

Збірна України

Варто відразу зазначити, що нашій команді вдалося на цю гру зібрати оптимальний склад гравців, не враховуючи Олександра Долгополова, який через проблеми зі здоров'ям з травня 2018 року не виходив на корт.

Найрейтинговішим гравцем у складі обох команд є багаторічний лідер збірної України Сергій Стаховський, який наразі посідає у класифікації ATP 167 місце. Поки що цей сезон у Сергія складається не надто вдало, через що він навіть розмірковує про завершення кар'єри. Зокрема, наш тенісист програв три свої останні поєдинки на турнірах ATP у Нідерландах і Франції та «Челенджері» у тій ж Франції.

Однак Стаховський досвідчений командний боєць, який завжди на всі 100% викладається в матчах за збірну. В останньому поєдинку Кубка Девіса проти Угорщини він приніс збірній Україні відразу дві перемоги, зокрема й проти гравця топ-100 світової класифікації Фучовича. Тож і цього разу ми можемо розраховувати на його перемоги в обох одиночних поєдинках, враховуючи, що в суперників немає гравців навіть у топ-200 одиночного рейтингу ATP.

Другий номер нашої команди Ілля Марченко напередодні протистояння з тайванцями набрав чудову форму. Він виграв відразу 7 поєдинків поспіль на «Челенджерах» в Італії та Німеччині. У Марченка, як і у Стаховського, є чудові шанси на перемоги в обох одиночних поєдинках проти суперників, які перебувають нижче за нього в рейтингу.

Ще одним важливим гравцем для збірної України є фахівець із гри в парі Денис Молчанов. Він посідає 93 позицію у парному рейтингу ATP і в суботу в третьому поєдинку ми можемо також розраховувати на його внесок у загальну перемогу.

3 і 4 номери нашої команди - дебютанти збірної України Владислав Орлов і Віталій Сачко. Ці хлопці є майбутнім нашого чоловічого тенісу, але на даному етапі лідерами команди є саме Марченко, Молчанов та Стаховський.

Збірна Тайваню

Наші суперники з Азії не змогли на цей поєдинок залучити всіх своїх лідерів. Зокрема, найсильніший тайванський тенісист Джейсон Юнг, який наразі посідає 120 місце у рейтингу ATP, вирішив не їхати до України, а зіграти «Челенджер» у Мексиці.

Тож лідером збірної Тайваню у Запоріжжі буде молодий 21-річний тенісист Тунг-Лін Ву. Наразі він перебуває на 232 позиції у рейтингу ATP і жодного разу в своїй кар'єрі не піднімався до топ-200 світової класифікації. Тунг-Лін Ву переважно грає на хардових «Челенджерах», але навряд чи він буде фаворитом у одиночних поєдинках проти наших хлопців.

Другий номер наших суперників – 18-річна 270-та ракетка світу Чун Сін Ценг. Варто зазначити, що у 2018 році він виграв юніорські Вімблдон та Ролан Гаррос. Чун Сін Ценг, як і Тунг-Лін Ву, також грає переважно хардові «Челенджери», та його під силу обіграти нашим лідерам Стаховському та Марченку.

У парі в Тайваню заявлені Цунг-Хуа Янг та Ченг-Пенг Сьє. Цікаво, що саме з останнім кілька останніх турнірів у парі зіграв наш Денис Молчанов.

Якщо ж підсумовувати все зазначене вище, то саме наші тенісисти є фаворитами цієї гри. Юні Тунг-Лін Ву та Чун Сін Ценг можуть нав'язати бій нашим Марченку та Стаховському, але ми будемо вірити в наших хлопців та сподіватися, що Запоріжжя стане щасливим містом для української тенісної дружини.

Артем Худолєєв, «Главком»