В Україні з’явиться ще один спортивний телеканал



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Вперше матчі Еліни Світоліної на Wimbledon транслюватиме український мовник Tennisshead

Серед найближчих глобальних планів мовника – трансляція тенісного Wimbledon

Setanta Sports планує запустити в Україні ще один телеканал.

«Ми збираємося запускати другий канал. Більше того: це відбуватиметься вже найближчим часом. Ми вже подали пакет документів на включення його до списку адаптованих каналів до Нацради з телебачення і радіомовлення для того, щоб цей канал запустити. І найближчим часом очікуємо рішення Нацради», - розповіла в коментарі UA-Футбол керівниця каналу Марія Лисенко.

Крім того, канал розширить у своєму ефірі лінійку спортивних подій.

«Ми вже почали з січня трансляції жіночого тенісу. Цього тижня показуємо Thailand Open, де Світоліна виступатиме. Сподіваємося, зможемо глядачам показати максимальну кількість матчів з її участю. Також з березня ми плануємо трансляції чоловічого тенісу – турнірів рівня АТР 1000. І в червні ми плануємо в максимальному обсязі, наскільки це можливо, трансляції двох тижнів Wimbledon», - сказала Лисенко.

Ірландський канал Setanta Sports Ukraine розпочав мовлення в Україні 1 серпня 2019 року. Наразі канал показує англійський і шотландський футбол, НБА, НХЛ, Формулу-1 і UFC.