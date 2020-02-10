Батько легендарних Серени і Вінус Вільямс Річард хворий на деменцію



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Нещодавно у 77-річного Річарда були проблеми з пам'яттю і мовою

Річард Вільямс, батько американських тенісисток Серени і Вінус Вільямс, страждає деменцією. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на протоколи судових засідань у справі про розірвання шлюбу Вільямса.

Причиною розвитку захворювання послужили багаторазові серцеві напади, які привели до пошкоджень мозку. Вільямс пережив кілька ударів в 2016 і 2018 роках.

Повідомляється, що у 77-річного Річарда були проблеми з пам'яттю і мовою. Він ледве міг говорити, зазнавав труднощів з підбором слів.

На даний момент проходять слухання щодо шлюборозлучного процесу Річарда Вільямса з третьою дружиною, 40-річною Лакішею Вільямс. Під час суду Річард не впізнав власного адвоката, прийнявши його за одного з родичів.

Варто зазначити, що у Голлівуді готується до зйомок байопік Вільямса «Король Річард», в якому його зіграє Уілл Сміт. У другій і третій вікенд лютого в Лос-Анджелесі пройдуть проби тенісистів 12-22 років для масовки.