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    Трансфер Михайличенка в Бельгію зривається через «коронавірусні» проблеми з візою

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    Наразі Богдан Михайличенко не може покинути Україну - Трансфер Михайличенка в Бельгію зривається через «коронавірусні» проблеми з візою
    Наразі Богдан Михайличенко не може покинути Україну
    Світлина - UA-Футбол

    Навіть якщо імміґраційна служба Міністерства внутрішніх справ Бельгії піде на поступки, жодна авіакомпанія не візьме на борт футболіста без візи

    Футболіст луганської «Зорі» Богдан Михайличенко зіткнувся з несподіваними проблемами при переході в «Андерлехт», повідомляє HLN.

    Українцю знадобиться робоча віза представника країни, що не входить до Європейського союзу. Але через коронавірус існують обмеження на в'їзд до Бельгії, а посольства інших держав в цій країні як і раніше закриті. Навіть якщо імміґраційна служба Міністерства внутрішніх справ Бельгії піде на поступки, жодна авіакомпанія не візьме на борт футболіста без візи.

    Повідомляється, що з такою ж проблемою зіткнувся «Ґенк», який ще в кінці травня підписав колумбійського оборонця Даніеля Муньоса, але він понині не приєднався до команди.

    Нагадаємо, що 23-річний Михайличенко став одним із лідерів «Зорі». У цьому сезоні провів у складі команди Віктора Скрипника 33 матчі, забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Контракт з луганцями у Михайличенка – до 2023 року.

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