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    Футболіст луганської «Зорі» переходить у найтитулованіший клуб Бельгії

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    Богдан Михайличенко почав прогресувати при тренері Вікторі Скрипнику - Футболіст луганської «Зорі» переходить у найтитулованіший клуб Бельгії
    Богдан Михайличенко почав прогресувати при тренері Вікторі Скрипнику
    Світлина - UА-Футбол

    Раніше Богдан Михайличенко виявився непотрібним київському «Динамо»

    Оборонець луганської «Зорі» Богдан Михайличенко підписав контракт із найтитулованішим бельгійським клубом, 34-разовим чемпіоном країни «Андерлехтом» з Брюсселя, повідомляє видання Voetbalkrant.

    Термін угоди – чотири роки.

    Зауважимо, що 23-річний уродженець Борисполя на Київщині Богдан Михайличенко – вихованець київського «Динамо». Правда, за основний склад «біло-синіх» він провів лише два матчі і спершу був відданий в оренду «Зорі», а потім став луганцем повноцінно, в обмін на гравця збірної України Олександра Караваєва, який перейшов у «Динамо».

    Гра лівого лінійного Михайличенка набула нових барв з того моменту, як «Зорю» на початку сезону-2019/2020 очолив Віктор Скрипник. З ним Богдан почав стрімко прогресувати, а тому його запрошення в титулований європейський клуб виглядає логічним.

    Загалом за луганців, які зараз ведуть з «Динамо боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, Михайличенко з 2018 року провів 45 матчів і забив три м’ячі.

    Зауважимо, що «Андерлехт» у недограному чемпіонаті Бельгії-2019/2020 посів восьме місце. Після 29-ти турів перегони у Лізі Жюпіле через пандемію коронавірусу вирішили не продовжувати. У своїй історії «Андерлехт» виграв п’ять єврокубків – два Кубки кубків (1976, 1978), два Суперкубки УЄФА (1976, 1978) і Кубок УЄФА-1983.

    Додамо, що раніше у складі брюссельців виступало двоє українців – Олег Ящук із Ланівців на Тернопіллі та інший вихованець «Динамо» Євген Макаренко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Богдан Михайличенко Олександр Караваєв Ліга Жюпіле Віктор Скрипник Олег Ящук ФК «Андерлехт» Євген Макаренко
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