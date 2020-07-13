Українець Євген Селезньов забив два голи у чемпіонаті Туреччини (відео)



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Євген Селезньов наколотив у поточному сезоні вже десять м'ячів Світлина - Instagram Євгена Селезньова

«Бурсаспор» нашого нападника бореться за підвищення у класі

Український нападник Євген Селезньов, який виступає за «Бурсаспор», відзначився дублем у матчі 33-го туру у матчі першої ліги чемпіонату Туреччини проти «Менемена Беледіє».

Селезньов двічі – на 24-й і 40-й хвилинах – реалізовував пенальті, вивівши свою команду вперед після пропущеного на 16-й хвилині м’яча від албанця Давіда Домджхоні.

Втім, переваги «Бурсаспор» не втримав. На 47-й хвилині Мехмет Бозтепе рахунок зрівняв і до кінця зустрічі результат 2:2 не змінився.

Ця втрата в домашньому матчі з середняком може вартувати «Бурсаспорові» дорого. Команда бореться за вихід у Суперлігу і після цих очкових втрат за тур до фінішу з 56-ма пунктами посідає п’яте місце. Так, ця позиція дасть змогу команді Селезньова грати в плей-оф за підвищення в класі, але вона ризикує не мати превілейованого становища першої зустрічі на виїзді.

Зауважимо, що для Селезньова ці голи – перші після поновлення чемпіонату Туреччини. Загалом у сезоні-2019/2020 він у 25-ти поєдинках відзначився 10 разів.