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    Тренер «АЗ»: «Динамо» - гучне ім’я в міжнародному футболі

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    Слот тренує&nbsp;&laquo;АЗ&raquo; починаючи з літа 2019 року - Тренер «АЗ»: «Динамо» - гучне ім’я в міжнародному футболі
    Слот тренує «АЗ» починаючи з літа 2019 року
    Світлина - AD

    Наставник нідерландців відзначив перемогу київського клубу у матчі за Суперкубок України

    Головний тренер «АЗ» Арне Слот висловився про київське «Динамо», з яким команда з Нідерландів зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Слот зізнався, що незнайомий з «Динамо», адже київський клуб не грає у турнірах за якими він стежить.

    Втім, 41-річний тренер зізнався, що знає про успіх клубу в Суперкубку України, де «біло-сині» перемогли «Шахтар».

    «Динамо» – гучне ім'я в міжнародному футболі. Знаємо, що «Динамо» обіграло «Шахтар» у Суперкубку України. А «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Європи. Це єдине враження, яке у мене є про команду, тому що вони не грають у змаганнях, за якими я стежу кожен день», - наголосив коуч.

    Зазначимо, що поєдинок «Динамо» (Київ) - «АЗ» (Алкмаар) відбудеться 15-го вересня.

    Читайте також: «Динамо» отримало потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів.

    Джерело: AD

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК АЗ (Алкмар)
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