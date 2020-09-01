Тренер «АЗ»: «Динамо» - гучне ім’я в міжнародному футболі



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Слот тренує «АЗ» починаючи з літа 2019 року Світлина - AD

Наставник нідерландців відзначив перемогу київського клубу у матчі за Суперкубок України

Головний тренер «АЗ» Арне Слот висловився про київське «Динамо», з яким команда з Нідерландів зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Слот зізнався, що незнайомий з «Динамо», адже київський клуб не грає у турнірах за якими він стежить.

Втім, 41-річний тренер зізнався, що знає про успіх клубу в Суперкубку України, де «біло-сині» перемогли «Шахтар».

«Динамо» – гучне ім'я в міжнародному футболі. Знаємо, що «Динамо» обіграло «Шахтар» у Суперкубку України. А «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Європи. Це єдине враження, яке у мене є про команду, тому що вони не грають у змаганнях, за якими я стежу кожен день», - наголосив коуч.

Зазначимо, що поєдинок «Динамо» (Київ) - «АЗ» (Алкмаар) відбудеться 15-го вересня.

Джерело: AD